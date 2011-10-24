  1. سیاست
  2. سایر
۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

شجاعان خبرداد:

تجمیع آرای انتخابات مجلس نهم در روز رای گیری انجام می‌شود

تجمیع آرای انتخابات مجلس نهم در روز رای گیری انجام می‌شود

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه از زیرساخت‌های چندگانه شبکه اینترنت ملی، شبکه همراه و اینترنت مخابراتی در برگزاری انتخابات استفاده می‌شود، گفت: ثبت‌نام، اخذ رای و تجمیع آرا در روز رای‌گیری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شجاعان مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور در نخستین همایش توجیهی آموزشی مجریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان‌های گیلان، زنجان و قزوین به سیستم جامع انتخابات کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اتوماسیون فرآیندها و اصل رای الکترونیکی در کشور طرح جدیدی است که به اجرا در می‌آید.

وی با بیان اینکه انتخابات 25 فرآیند اصلی دارد، افزود: تمام مراحل با پیگیری‌های وزارت کشور در شورای نگهبان نهایی شده است.

شجاعان، 9 فرآیند انتخابات را در دوره‌های گذشته اجرایی خواند و تصریح کرد: مشکلات برطرف شده و سیستم به امضای الکترونیکی مجهز شده است.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور استفاده از فناوری پویا در برگزاری انتخابات را موثر دانست و اظهار داشت: از زیرساخت‌های چندگانه شبکه اینترنت ملی، شبکه همراه و اینترنت مخابراتی در برگزاری انتخابات استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از اینترنت تنها در ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: سخت‌افزارهای ویژه انتخابات طراحی شده است ضمن اینکه از پروتکل‌ها و دامنه اتوماسیون فرآیندها در انتخابات استفاده می‌شود.

شجاعان از 70 اقدام اتوماسیون بر انتخابات خبر داد و گفت: آغاز انتخابات، ثبت‌نام داوطلبان، رسیدگی به صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس از جمله این اقدام‌هاست.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور به فرآیندهای روز اخذ رای اشاره کرد و بیان داشت: اصالت افراد با ارائه شناسنامه و کارت ملی باید احراز شود.

به گفته وی 10 درصد آرا در حوزه‌های انتخابیه تمام کشور در شعب پایلوت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

شجاعان شمارش آرا، ثبت صورتجلسه و تجمیع آرا را جزو مواردی ذکر کرد که در فرآیندهای انتخابات انجام می‌شود.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با اشاره به سیستم‌های پشتیبان انتخابات، یادآور شد: جمع‌آوری و مدیریت اخبار انتخابات، سیستم ارسال پیام، ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه‌ها و همچنین سیستم پاسخگویی به پرسش‌ها و سیستم پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی از این طریق صورت می‌گیرد.

وی به فرآیندهای قبل از روز اخذ رای اشاره کرد و افزود: آغاز انتخابات، ثبت دستور وزیر و ثبت‌نام و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی در این فرآیند انجام می‌شود.

شجاعان ثبت‌نام اولیه اینترنتی توسط داوطلب را یکی از فرآیندهای قبل از روز اخذ رای نامید و اظهار داشت: استعلام سوابق داوطلب نمایندگی مجلس از مراجع چهارگانه به صورت متمرکز و الکترونیکی انجام می‌شود.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور ثبت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلب از مراجع چهارگانه به صورت متمرکز و دریافت خودکار نظر شورای نگهبان را جزو فرآیندهای قبل از روز اخذ رای ذکر کرد و گفت: تشکیل هیئت‌های اجرایی، ثبت اطلاعات معتمدان توسط فرمانداری و ارسال خودکار اطلاعات معتمدان به هیئت نظارت، تعیین تعداد و محل‌های شعب ثبت‌نام و اخذ رای توسط هیئت اجرایی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تمام صورتجلسه‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تصریح کرد: امضای صورتجلسه نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

شجاعان تعیین اعضای شعب و نماینده فرماندار در شعب را از فرآیندهای بعدی اعلام کرد و بیان داشت: تعیین ماموران انتظامی تامین نظم و امنیت شعب، تعیین نمایندگان نامزدها در شعب، انصراف داوطلب نامزد انتخابات، تغییر حوزه انتخابیه نامزدها و رسیدگی به شکایت‌های قبل از اخذ رای و در روز اخذ رای مهم‌ترین فرآیندهایی است که داریم.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور ارائه کارت ملی را در سرعت کار تاثیرگذار خواند و ابراز داشت: ثبت‌نام، اخذ رای و تجمع آرا در روز رای‌گیری انجام می‌شود ضمن اینکه رسیدگی به شکایت‌ها پس از روز اخذ رای صورت می‌گیرد.

وی در پایان خواستار آماده کردن رایانه‌ها، چاپگرها و خطوط تلفن در تمام شعب اخذ رای توسط مسئولان ذی‌ربط شد.
 

کد مطلب 1442045

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها