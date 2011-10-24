به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شجاعان مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور در نخستین همایش توجیهی آموزشی مجریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان‌های گیلان، زنجان و قزوین به سیستم جامع انتخابات کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اتوماسیون فرآیندها و اصل رای الکترونیکی در کشور طرح جدیدی است که به اجرا در می‌آید.

وی با بیان اینکه انتخابات 25 فرآیند اصلی دارد، افزود: تمام مراحل با پیگیری‌های وزارت کشور در شورای نگهبان نهایی شده است.

شجاعان، 9 فرآیند انتخابات را در دوره‌های گذشته اجرایی خواند و تصریح کرد: مشکلات برطرف شده و سیستم به امضای الکترونیکی مجهز شده است.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور استفاده از فناوری پویا در برگزاری انتخابات را موثر دانست و اظهار داشت: از زیرساخت‌های چندگانه شبکه اینترنت ملی، شبکه همراه و اینترنت مخابراتی در برگزاری انتخابات استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از اینترنت تنها در ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: سخت‌افزارهای ویژه انتخابات طراحی شده است ضمن اینکه از پروتکل‌ها و دامنه اتوماسیون فرآیندها در انتخابات استفاده می‌شود.

شجاعان از 70 اقدام اتوماسیون بر انتخابات خبر داد و گفت: آغاز انتخابات، ثبت‌نام داوطلبان، رسیدگی به صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس از جمله این اقدام‌هاست.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور به فرآیندهای روز اخذ رای اشاره کرد و بیان داشت: اصالت افراد با ارائه شناسنامه و کارت ملی باید احراز شود.

به گفته وی 10 درصد آرا در حوزه‌های انتخابیه تمام کشور در شعب پایلوت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

شجاعان شمارش آرا، ثبت صورتجلسه و تجمیع آرا را جزو مواردی ذکر کرد که در فرآیندهای انتخابات انجام می‌شود.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با اشاره به سیستم‌های پشتیبان انتخابات، یادآور شد: جمع‌آوری و مدیریت اخبار انتخابات، سیستم ارسال پیام، ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه‌ها و همچنین سیستم پاسخگویی به پرسش‌ها و سیستم پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی از این طریق صورت می‌گیرد.

وی به فرآیندهای قبل از روز اخذ رای اشاره کرد و افزود: آغاز انتخابات، ثبت دستور وزیر و ثبت‌نام و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی در این فرآیند انجام می‌شود.

شجاعان ثبت‌نام اولیه اینترنتی توسط داوطلب را یکی از فرآیندهای قبل از روز اخذ رای نامید و اظهار داشت: استعلام سوابق داوطلب نمایندگی مجلس از مراجع چهارگانه به صورت متمرکز و الکترونیکی انجام می‌شود.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور ثبت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلب از مراجع چهارگانه به صورت متمرکز و دریافت خودکار نظر شورای نگهبان را جزو فرآیندهای قبل از روز اخذ رای ذکر کرد و گفت: تشکیل هیئت‌های اجرایی، ثبت اطلاعات معتمدان توسط فرمانداری و ارسال خودکار اطلاعات معتمدان به هیئت نظارت، تعیین تعداد و محل‌های شعب ثبت‌نام و اخذ رای توسط هیئت اجرایی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تمام صورتجلسه‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تصریح کرد: امضای صورتجلسه نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

شجاعان تعیین اعضای شعب و نماینده فرماندار در شعب را از فرآیندهای بعدی اعلام کرد و بیان داشت: تعیین ماموران انتظامی تامین نظم و امنیت شعب، تعیین نمایندگان نامزدها در شعب، انصراف داوطلب نامزد انتخابات، تغییر حوزه انتخابیه نامزدها و رسیدگی به شکایت‌های قبل از اخذ رای و در روز اخذ رای مهم‌ترین فرآیندهایی است که داریم.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور ارائه کارت ملی را در سرعت کار تاثیرگذار خواند و ابراز داشت: ثبت‌نام، اخذ رای و تجمع آرا در روز رای‌گیری انجام می‌شود ضمن اینکه رسیدگی به شکایت‌ها پس از روز اخذ رای صورت می‌گیرد.

وی در پایان خواستار آماده کردن رایانه‌ها، چاپگرها و خطوط تلفن در تمام شعب اخذ رای توسط مسئولان ذی‌ربط شد.

