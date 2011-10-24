مدیرجدید بیمه معلم سرپرستی استان فارس منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جدید بیمه معلم سرپرستی استان فارس صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معرفه سرپرستان قدیم و جدید بیمه معلم سرپرستی استان فارس با اشاره به امانت بودن پستهای مدیریتی در دست مسئولان گفت: پستهای مدیریتی ریشه وراثتی ندارد و در راستای اجرای اهداف سازمانها به مدیران مربوط محول میشود.

فرزاد جهانگیری ادامه داد: سلب اختیار از مدیر و اعطای آن به شخص دیگر دلیل ناتوانی مدیر سابق نیست بلکه این امر در راستای پیشبرد اهداف درون سازمانی اتفاق میافتد.

وی اظهار کرد: هدف اصلی مدیران در بیمه معلم بر اساس مشتری مداری و ارائه خدمات بهینه به متقاضیان طراحی شده است.

مدیر جدید بیمه معلم سرپرستی استان فارس ضمن تشریح برنامه های خود در سمت جدید بیان کرد: پرداخت خسارت بدون محدودیت، توسعه شبکه فروش، بازآموزی جلسات آموزش، تاسیس انجمن صنفی نمایندگان استان فارس و پرداخت به روز و سریع خسارت در استان از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

جهانگیری سوابق فعالیتهای خود در امور بیمه را فعالیتهای چهار ساله به عنوان کارشناس امور مالی بیمه البرز، فعالیت سه ساله در سمت مدیریت بیمه البرز لرستان و فعالیت 14 ساله به عنوان مدیر بیمه البرز سرپرستی استان فارس برشمرد.

در ادامه این مراسم مدیر امور مالی بیمه معلم سرپرستی فارس گفت : با توجه به فعالیتهای گسترده بیمه معلم در استان فارس، توانسته ایم تعداد سرپرستی بیمه معلم در فارس را از 10 شعبه به یک هزار شعبه برسانیم.

محمد رضا صفی خانی با اشاره به اینکه ظرفیتها و استعدادهای نهفته بیمه در استان فارس زیاد است، افزود: در راستای ارائه خدمات بهینه و سازنده در استان فارس، باید بتوانیم از ظرفیتها و استعدادهای استان به نحو احسن استفاده کنیم.