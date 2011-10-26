محسن وزیری تهیهکننده این فیلم سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم سینمایی مراحل پایانی بازنویسی را سپری می کند. بعد ازبازنویسی نهایی از سوی رضا قهرمانی تولید فیلم را آغاز میکنیم.
وی ادامه داد: تقریباً تا هشت روز دیگر پیش تولید فیلم و مراحل انتخاب بازیگران و عوامل شروع میشود. احتمالاً تا یک ماه دیگر فیلم را درمنطقه محمودآباد شمال کلید میزنیم.
تاکنون حضور مجتبی رحیمی به عنوان مدیر فیلمبرداری، بابک اخوان مدیر صدابرداری، مهرنوش الفتی طراح صحنه، مسعود افشار طراح گریم و اکبر اصفهانی عکاس مشخص شده است. تدوین این فیلم سینمایی را آرش معیریان انجام میدهد.
آرش معیریان فیلمهای سینمایی "کما"، "شارلاتان"، "چپ دست"، "داماد خجالتی"، "ساعت شلوغی" و... را در کارنامه دارد.
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