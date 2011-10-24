به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ساماندهی مد و لباس پیش از ظهر امروز با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد، حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد، عیسی کشاورز سرپرست کمیته مد و لباس، علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور و فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس و نمایندگانی از آموزش و پرورش، صدا و سیما و اصناف برگزار شد.

در این نشست شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد با ارائه گزارشی از فعالیتهای کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت ارشاد گفت: نمایشگاه پاییزه مانتو اواخر آبانماه برگزار می شود که در این نمایشگاه نزدیک به 200 طرح جدید رونمایی می شود.

وی ادامه داد: تاکنون 450 طرح به دبیرخانه ارسال شده که پیش بینی می شود این میزان به هزار طرح برسد.این مانتوها متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی هستند و پس از اتمام نمایشگاه در صد فروشگاه منتخب تولید و عرضه می شوند.

معاون وزیر ارشاد با بیان اینکه فراخوان نمایشگاه مانتو در روزنامه ها و تلویزیون اعلام شده است، گفت: از مدل های منتخب برای تولید انبوه حمایت می شود.

وی با بیان اینکه این حجم مدل جدید مانتو کمتر در نمایشگاههای دیگر دنیا عرضه می شود، گفت: تنوع مدل ها نشان از عطش جامعه دارد.

انتشار ژورنال چادر در حاشیه نمایشگاه مانتو

شاه آبادی با اشاره به فعالیت نمایشگاه چادر که در حاشیه نمایشگاه قرآن برگزار شد، گفت: 35 مدل چادر در این نمایشگاه مصوب شد که ژورنالی با مشخصات فنی و نحوه دوخت منتشر می شود تا این طرح ها در سایر استانها نیز مورد استفاده قرار گیرند.

وی از صدور گواهی نامه موقت ثبت آثار خبر داد و گفت: برای مقابله با کپی برداری طرح ها آثار جدید ثبت می شود تا در نهایت به شکل ژورنالی رسمی و تخصصی عرضه شود.

برگزاری جشنواره ملی مد و لباس فجر در بهمن امسال

شاه آبادی از تدوین آیین نامه های جشنواره بین المللی مد و لباس خبر داد و گفت: همان طور که در ایام پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره های سینمایی و هنری دیگری برگزار می شود از این پس جشنواره مد و لباس نیز پس از تصویب در کارگروه، برگزار می شود تا انگیزه فعالان این عرصه تقویت شود.

وی ادامه داد: ما تاکنون در عرصه بین المللی وارد رقابت نشده ایم و فرصت مناسبی برای طراحان ماست تا طرح های خود را در عرصه بین الملللی به نمایش بگذارند.

واگذاری نمایشگاههای مد و لباس به بخش خصوصی

شاه آبادی ادامه داد: تلاش می کنیم نمایشگاههای مد و لباس را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما ما تنها صادرکننده مجوز این گونه نمایشگاهها باشیم.

وی با اشاره به برخی از نمایشگاههای خصوصی مد و لباس گفت: تلاش می کنیم بر مزون های لباس که به صورت غیر قانونی برگزار می شود نظارت کنیم و راهکارهایی برای جذب نیروهای متخصص تدوین کنیم.

معاون وزیر ارشاد با اشاره به بودجه کارگروه مد و لباس گفت: مجلس امسال یک میلیارد و 300 میلیون تومان به این امر اختصاص داد که 10 درصد بودجه تجسمی کل کشور است.

استفاده از مدلهای چادر مصوب برای هنرمندان تلویزیون

سلیحی نماینده صدا و سیما دراین نشست با بیان اینکه باید راهکارهایی برای ترویج مدهای مصوب اندیشیده شود، گفت: 35 مدل چادری که در کارگروه مد و لباس به تصویب رسیده است می تواند به عنوان لباس هنرمندان تلویزیون استفاده شود زیرا تمامی نقش های اول و دوم خانم در سریال ها چادر به سر دارند.

پیشنهاد وی مورد استقبال کارگروه قرار گرفت.



تسریع در تهیه پیش نویس بودجه سال 91

فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان نیز با بیان اینکه برای افزایش بودجه کارگروه مدل و لباس هر چه سریعتر پیش نویس های لازم تهیه شود، گفت: برای افزایش بودجه ساماندهی مد و لباس باید هر چه سریعتر نیازهای خود را مشخص کنیم.

وی خواستار آن شد که نمایشگاه بهاره قبل از عید برگزار شود تا شهروندان نیازهای خود را از این نمایشگاه تهیه کنند.

استفاده از پتانسیل عظیم معلمان در ترویج مد و لباس

نماینده وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه باید از پتانسیل عظیم معلمان در ترویج مد و لباس استفاده کرد، گفت: در طرحهای این کارگروه باید به جمعیت عظیم دانش آموزان و معلمان نیز توجه شود.

نوروزی نماینده اداره حجاب و عفاف در وزارت کشور نیز با بیان اینکه بانک ایده مد و لباس راه اندازی شود، گفت: متاسفانه مدها وارد چرخه تولید نمی شوند و تنها در جشنواره ها و همایش ها به نمایش گذاشته می شوند.

وی ادامه داد: با ایجاد اتاق فکر مد و لباس که در آن نمایندگانی از جامعه شناسان، روانشناسان، زیبایی شناسان و کارشناسان دینی حضور دارند می توان مدهای مختلفی را تعریف کرد تا تمامی قشرها با هر سلیقه و نگاهی نسبت به آن تمایل داشته باشند.

نوروزی با بیان اینکه مشوق های هر گروه برای استفاده از مد ایرانی اسلامی متفاوت است گفت: برای اقشار متوسط و پایین جامعه مقرون به صرفه بودن این مدها جذاب است و برای اقشار متوسط رو به بالا مدهای ایرانی می تواند قابل توجه باشد.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها در ترویج مدهای ایرانی اسلامی گفت استفاده هنرمندان از این گونه لباس ها می تواند به ترویج آنها کمک بسیاری کند.