نمایشگاه عکس "شوق حضور" برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره دائمی عکس حوزه با گرامیداشت سالروز سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم تصریح کرد: به همین مناسبت مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری نمایشگاه شوق حضور کرده است.



ابراهیم سلیمانی افزود: در این نمایشگاه 58 تابلو با ابعاد 70 در 50 از هنرمندان عکاس و خبرنگار قم از جمله امیر حسامی نژاد، احمد ظهرابی، محسن قائمی، ابوالفضل ماهرخ، محمد رفیعی موحد، محمدحسین امامی و محمدجواد گلزاده در معرض دید عموم قرار گرفته است.



وی ادامه داد: تعداد بسیاری از این عکس ها که تحت عنوان شوق حضور به نمایش در آمده است به حضور مردم در مراسم استقبال از رهبر معظم انقلاب مرتبط و جلوه های حضور مردم را به تصویر کشیده اند.



سلیمانی در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: ورود مقام معظم رهبری به شهر قم گرچه برای چندمین بار بود اما آنچه مسلم است اینکه در سفر اخیر، استقبال کنندگان از کودکان دبستانی تا پیرمردان و پیرزنان و گروه های صنفی مختلف را شامل می شدند و در این مراسم نیروهای نظامی و انتظامی، مردم و گروه های مختالف طلاب ایرانی و غیرایرانی و کسانی که از کشورهای مختلاف مقیم قم هستند همگی در کنار هم به استقبال رهبرشان آمده بودند که تصاویر ارائه شده در نمایشگاه گوشه ای از این شوق حضور وصف ناشدندی را به تصویر کشیده است.



وی همچنین با بیان اینکه نگارستان اشراق متولی و مجری برگزاری این نمایشگاه است، یادآور شد: علاقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 9 تا 13 و 15 تا 21 به محل نگارستان واقع در ابتدای خیابان شهدا مراجعه کنند.



بر پایه این گزارش، این نمایشگاه از اول تا هفتم آبان ماه سال جاری پذیرای عموم علاقه مندان خواهد بود.

