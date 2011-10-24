شهر جدید حورا در همدان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی‌مطلق در کارگروه امور زیربنایی و تأمین مسکن شهرستان همدان افزود: این سایت شامل شش هزار هکتار زمین است که بعد از پلیس‌ راه همدان - تهران و نزدیک شهر جورقان قرار دارد.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده این شهر، 120 هزار نفر جمعیت را در خود جای خواهد داد، گفت: این شهر شکل دهنده همدان کوچک است و با چشم‌اندازی زیبا احداث باغ ویلا در آن مد نظر قرار خواهد گرفت.

قهرمانی گفت: به زودی با گذراندن مصوبات نهایی و با حضور استاندار همدان، عملیات اجرایی شهر حورا آغاز می‌شود.

فرماندار همدان در ادامه از بهره برداری 178 واحد مسکن مهر شهر جورقان در اول مهرماه سال آینده خبر داد و گفت: همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای مسکن مهر شهر جورقان، مناسب بوده است.

وی در خصوص مسکن مهر شهر مریانج نیز گفت: دولت با مبلغ 600 میلیون تومان آورده 14 هزار متر زمین خریداری کرد و مشکل تأمین زمین مسکن مهر مریانج حل شد.

قهرمانی مطلق افزود: با عملیاتی شدن اجرای این طرح، در آبان ماه سال آینده شاهد بهره برداری 174 واحد مسکن مهر در شهر مریانج خواهیم بود.

قهرمانی‌مطلق ساخت شش هزار و 80 واحد مسکن مهر در همدان را تعهد شهرستان همدان برای سال جاری اعلام کرد و گفت: اقدامات لازم باید به سرعت انجام شود.

فرماندار همدان ابراز امیدوراری کرد در پایان سال جاری شش هزار و 80 واحد مسکن مهر در شهرستان همدان بهره برداری شود.