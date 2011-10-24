صندوق های ضمانت تولید در منطقه آزاد ارس ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حاتمی ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه منطقه آزاد ارس به مناسبت روز ملی صادرات گفت: ایجاد این صندوق ها برای تحقق توسعه و رونق فضای کسب و کار و تولید در ارس است.

وی افزود: در همین راستا برنامه ریزی می شود تا ضمن کاهش هزینه ها و کیفی سازی محصولات تولیدی و نیز افزایش صادرات، صادرکنندگان نمونه حوزه بازرگانی، مشتقات نفتی و اقلام غیرنفتی مورد تکریم قرار گیرند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس افزود: امید می رود با اجرای این برنامه ها منطقه آزا دارس به عنوان نقطه تعادل توسعه متوازن منطقه ای مطرح شود.

وی با اشاره به میزان صادرات در سال گذشته گفت: حجم کل صادرات از منطقه آزاد ارس در این مدت 74 میلیون دلار شامل 55 میلیون دلار صادرات تولید و 19 میلیون دلار صادرات بازرگانی بوده است.

به گفته حاتمی، در نیمه نخست امسال نیز بیش از 56 میلیون دلار صادرات متشکل از 39 میلیون دلار صادرات تولید و 17 میلیون دلار صادرات بازرگانی بوده است.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس افزود: هم اکنون 31 واحد تولیدی و 17 واحد بازرگانی در منطقه آزاد ارس فعالیت می کنند.

وی افزود: شکل دهی پارک های علم و فناوری، برقراری ارتباط با بازرگانان کشورهای دیگر جهت شناسایی بازارهای جدید و هدایت و شکل گیری بنگاه های اقتصادی در منطقه آزاد ارس برای رشد شکوفایی منطقه آزاد ارس از برنامه های آتی این منطقه است.