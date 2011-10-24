به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمودی نویسندگی این نمایشها و مجید نظری نسب سردبیری آن را بر عهده دارد. نظری نسب درباره این آثار چنین گفت: تمامی این نمایشها یک موضوع مشترک دارد که حکایت نگارش آثار ادبیات کهن از جمله مثنوی مولانا، شاهنامه فردوسی و... بوده که بر اساس تحقیق از منابع موجود تولید شده است.
این نمایش با بازیگرانی چون محمد عمرانی، مهرخ افضلی، نوشین حسنزاده، مهرداد مهماندوست، محمدرضا علی، احمد ایرانیخواه، مجتبی طباطبایی، محمد آقا محمدی، احمد گنجی، ایوب آقاخانی، علی اصغر دریایی، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم و ... پخش میشود.
شهناز دهکردی تهیهکننده، رضا طاهری صدابردار و فریدون محرابی کارگردان این نمایش است و به زودی روی آنتن رادیو فرهنگ میرود.
نظر شما