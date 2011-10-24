انجمن حمایت از زندانیان همدان به ارتقا کیفی خدمات به مددجویان توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم ملکی در جلسه هم اندیشی مدیران عامل انجمن حمایت زندانیان استان همدان هدف از تشکیل این جلسه را تبادل تجارب و اطلاعات مدیران عامل انجمن ها در راستای ارتقا سطح درآمدها و ارائه خدمات بهتر به خانواده های مددجویان دانست.

وی بیان کرد: جلسات هم اندیشی فرصت مغتنمی برای برنامه ریزی و ایجاد تعامل درون و برون سازمانی در راستای بهبود وضعیت موجود انجمن ها و ارتقا کمی و کیفی خدمات به مددجویان و خانواده های تحت پوشش آنان است.

ملکی با بیان اهداف و رسالت انجمن ها به عنوان یک نهاد مردمی و ارزش معنوی خدمت در این نهاد، اظهار داشت: اقدامات این انجمن ها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاثیر چشمگیری داشته است.

وی در خصوص آموزش خانواده های زندانیان نیز گفت: با توجه به گستردگی بحث آموزش باید استعداد و توانمندی های خانواده های مددجویان شناسایی و افراد برای آموزش به مراکز فنی و حرفه ای هر شهرستان معرفی شوند.

وی افزود: زمینه اشتغال خانواده زندانیان پس از کسب مهارت از نظر سرمایه ای با اعطا وام و با کنترل و نظارت فراهم می شود.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان همدان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد و روند طرح در دست احداث ساختمان تجاری و اداری انجمن و اقدامات صورت گرفته پرداخت.

فریدون کیان پور در ارتباط با مسکن و کمک هزینه تحصیلی و ازدواج خانواده های مددجویان، اظهار داشت: پرداخت ودیعه مسکن با نظارت و کنترل مددکاران انجمن ها از فشار و استرس خانواده می کاهد و با ایجاد بستری مناسب در ارتقا سطوح فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار است.