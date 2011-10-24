  1. استانها
  2. همدان
۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

ملکی:

انجمن حمایت از زندانیان همدان به ارتقا کیفی خدمات به مددجویان توجه کند

انجمن حمایت از زندانیان همدان به ارتقا کیفی خدمات به مددجویان توجه کند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندان های همدان گفت: انجمن حمایت از زندانیان همدان باید ارتقا کیفی خدمات به مددجویان را مد نظر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم ملکی در جلسه هم اندیشی مدیران عامل انجمن حمایت زندانیان استان همدان هدف از تشکیل این جلسه را تبادل تجارب و اطلاعات مدیران عامل انجمن ها در راستای ارتقا سطح درآمدها و ارائه خدمات بهتر به خانواده های مددجویان دانست.

وی بیان کرد: جلسات هم اندیشی فرصت مغتنمی برای برنامه ریزی و ایجاد تعامل درون و برون سازمانی در راستای بهبود وضعیت موجود انجمن ها و ارتقا کمی و کیفی خدمات به مددجویان و خانواده های تحت پوشش آنان است.

ملکی با بیان اهداف و رسالت انجمن ها به عنوان یک نهاد مردمی و ارزش معنوی خدمت در این نهاد، اظهار داشت: اقدامات این انجمن ها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاثیر چشمگیری داشته است.

وی در خصوص آموزش خانواده های زندانیان نیز گفت: با توجه به گستردگی بحث آموزش باید استعداد و توانمندی های خانواده های مددجویان شناسایی و افراد برای آموزش به مراکز فنی و حرفه ای هر شهرستان معرفی شوند.

وی افزود: زمینه اشتغال خانواده زندانیان پس از کسب مهارت از نظر سرمایه ای با اعطا وام و با کنترل و نظارت فراهم می شود.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان همدان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد و روند طرح در دست احداث ساختمان تجاری و اداری انجمن و اقدامات صورت گرفته پرداخت.

فریدون کیان پور در ارتباط با مسکن و کمک هزینه تحصیلی و ازدواج خانواده های مددجویان، اظهار داشت: پرداخت ودیعه مسکن با نظارت و کنترل مددکاران انجمن ها از فشار و استرس خانواده می کاهد و با ایجاد بستری مناسب در ارتقا سطوح فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار است.

کد مطلب 1442145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها