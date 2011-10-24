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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

عنایتی:

پارک جنگلی خلیل آباد برای استفاده مردم بهسازی می شود

پارک جنگلی خلیل آباد برای استفاده مردم بهسازی می شود

خلیل آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری خلیل آباد گفت: پارک جنگلی شهر خلیل آباد برای استفاده مردم بهسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عنایتی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسیدگی شهرداری شهرستان به محدوده گردشگری خلیل آباد را از اقدامات موثر این شهرداری برشمرد و گفت: مرحله دوم محوطه سازی پارک جنگلی شهرداری به مساحت 20 هکتار در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: اعتبار 500 میلیون ریالی این پروژه از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

وی همچنین به اجرای پروژه آبیاری تحت فشار پارک جنگلی خلیل آباد نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز با اعتبار 500 میلیون ریال از هفته آینده آغاز خواهد شد.

عنایتی افزود: هر کدام از این پروژه ها شش ماه طول خواهد کشید.

کد مطلب 1442151

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