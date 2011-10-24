به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی، با توصیه به آحاد مردم برای همکاری با مأموران آمار در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن تأکید کردند: سرشماری یک ضرورت برای کشور و برنامه ریزی صحیح بمنظور بهره مندی از آینده ای منطقی، معقول و مطلوب است.

حضرت آیت الله خامنه ای آمار را ستون فقرات برنامه ریزی در عرصه های مختلف دانستند و با اشاره به نقش مردم در سرشماری افزودند: از مردم عزیز کشورمان درخواست می شود تا ضمن همکاری کامل با مأموران سرشماری، به سؤالهای آنان با دقت و حوصله، پاسخ صحیح دهند.

ایشان دستگاههای مختلف را نیز به همکاری با مرکز آمار ایران برای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن فراخواندند و خاطرنشان کردند: مرکز آمار نیز باید در کار سرشماری، وظیفه خود را دقیق، علمی، مبتنی بر واقعیات و بی طرفانه انجام دهد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ انگیزه سیاسی و غیرسیاسی نباید در پردازش داده های سرشماری تأثیرگذار باشد، خطاب به مدیران مرکز آمار افزودند: شما باید عملاً نشان دهید که در پردازش اطلاعات و داده ها کاملاً بیطرف و تابع واقعیات هستید تا دستگاههای مختلف هم به نتایج کار و آمارهایی که ارائه می شوند، اعتماد کامل کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای دستگاههای مختلف کشور را نیز به پرهیز از شتاب زدگی در ارائه آمار توصیه و خاطرنشان کردند: آمارهای رسمی باید از طریق دستگاه مسئول که مرکز آمار ایران است، اعلام شود و سپس دستگاهها براساس آن آمارها اطلاع رسانی و یا برنامه ریزی کنند.

ایشان همچنین مأموران سرشماری را به برخورد همراه با حوصله کامل و اخلاق اسلامی با مردم، توصیه کردند.

در این دیدار عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، ضمن ارائه گزارشی از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گفت: این سرشماری تا 22 آبان ماه ادامه خواهد داشت و برای 21 میلیون خانوار فرم سرشماری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تجهیزات پیشرفته ای که برای پردازش داده های این سرشماری بکار گرفته خواهد شد، افزود: سؤالهای فرم های سرشماری به گونه ای طراحی شده که ضمن ارزیابی اطلاعات مربوط به جمعیت، ارزیابی دقیقی از نحوه اجرا و تأثیر برنامه های دولت در بخشهای مختلف کشور به دست آید.