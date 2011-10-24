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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند:

سرشماری برای برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از آینده مطلوب یک ضرورت است

سرشماری برای برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از آینده مطلوب یک ضرورت است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز همزمان با اولین روز از آغاز طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این طرح ملی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی، با توصیه به آحاد مردم برای همکاری با مأموران آمار در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن تأکید کردند: سرشماری یک ضرورت برای کشور و برنامه ریزی صحیح بمنظور بهره مندی از آینده ای منطقی، معقول و مطلوب است.

حضرت آیت الله خامنه ای آمار را ستون فقرات برنامه ریزی در عرصه های مختلف دانستند و با اشاره به نقش مردم در سرشماری افزودند: از مردم عزیز کشورمان درخواست می شود تا ضمن همکاری کامل با مأموران سرشماری، به سؤالهای آنان با دقت و حوصله، پاسخ صحیح دهند.

ایشان دستگاههای مختلف را نیز به همکاری با مرکز آمار ایران برای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن فراخواندند و خاطرنشان کردند: مرکز آمار نیز باید در کار سرشماری، وظیفه خود را دقیق، علمی، مبتنی بر واقعیات و بی طرفانه انجام دهد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ انگیزه سیاسی و غیرسیاسی نباید در پردازش داده های سرشماری تأثیرگذار باشد، خطاب به مدیران مرکز آمار افزودند: شما باید عملاً نشان دهید که در پردازش اطلاعات و داده ها کاملاً بیطرف و تابع واقعیات هستید تا دستگاههای مختلف هم به نتایج کار و آمارهایی که ارائه می شوند، اعتماد کامل کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای دستگاههای مختلف کشور را نیز به پرهیز از شتاب زدگی در ارائه آمار توصیه و خاطرنشان کردند: آمارهای رسمی باید از طریق دستگاه مسئول که مرکز آمار ایران است، اعلام شود و سپس دستگاهها براساس آن آمارها اطلاع رسانی و یا برنامه ریزی کنند.

ایشان همچنین مأموران سرشماری را به برخورد همراه با حوصله کامل و اخلاق اسلامی با مردم، توصیه کردند.

در این دیدار عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، ضمن ارائه گزارشی از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گفت: این سرشماری تا 22 آبان ماه ادامه خواهد داشت و برای 21 میلیون خانوار فرم سرشماری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تجهیزات پیشرفته ای که برای پردازش داده های این سرشماری بکار گرفته خواهد شد، افزود: سؤالهای فرم های سرشماری به گونه ای طراحی شده که ضمن ارزیابی اطلاعات مربوط به جمعیت، ارزیابی دقیقی از نحوه اجرا و تأثیر برنامه های دولت در بخشهای مختلف کشور به دست آید.

کد مطلب 1442166

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