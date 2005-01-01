قيمت مرغ كاهش يافت

مدير عامل اتحاديه مرغداران كشور در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر قيمت مرغ در ميادين ميوه و تره بار شهرداري كيلويي 1370 و در سطح شهر نيز بالاي 1450 تومان است .

محمد يوسفي علت روند كاهشي قيمت مرغ راطي دو هفته اخير عدم اجراي طرح بسته بندي مرغ در كشتارگاهها دانست و گفت: قرار بود طرح بسته بندي مرغ دركشتارگاهها با همكاري سازمان دامپزشكي اجرايي كشور اجرايي شود كه عدم اجراي اين طرح موجب روند كاهش قيمت مرغ شده است .

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه ادامه روند نزولي قيمت مرغ موجب متضرر شدن مرغداران و در نتيجه غير اقتصادي شدن واحدهاي مرغداري خواهد شد .

گفتني است قرار بود طرح بسته بندي و عرضه مرغ تازه كشتار روزاز دوازدهم دي ماه در سطح تهران اجرايي شود كه بنا به گفته روابط عمومي انجمن صنفي كشتارگاههاي صنعتي با توجه به اينكه درصدي از مرغ مصرفي در استان تهران به صورت فله اي از ساير شهرستانها تامين مي شود طبق دستور مسوولان معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي اجراي اين طرح به تعويق افتاده است .

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