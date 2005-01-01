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۱۲ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۱۹

2 خبر از دو و ميداني

اردوي جوانان از امروز آغاز مي شود

اردوي تيم ملي دو و ميداني جوانان از امروز در كمپ تمريني ورزشگاه آزادي آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" پيش از اين قرار بود اردوي جوانان هم زير نظر هاشم قربانقلي مربي تيم دو و ميداني بزرگسالان در مجموعه ورزشي آزادي برگزار شود اما به نظر مي رسد مسوولان فدراسيون براي اينكه در برگزاري اردوها خللي وارد نشود از برپايي اردوي جوانان زير نظر مربي بزرگسالان خودداري كردند و عزيز ميرزايي از امروز نفرات تيم ملي را براي مسابقات قهرماني آسيا كه اسفند ماه در كشور چين برگزار مي شود آماده مي كند.
انتخابات هيات ها برگزار شد
انتخابات هيات هاي دو و ميداني استان هاي سيستان و بلوچستان و فارس برگزار شد.
در اين انتخابات كه زير نظر داداشي دبير فدراسيون برگزار شد عبداله شاهوزه اي به عنوان رييس هيات دو و ميداني استان سيستان و بلوچستان انتخاب گرديد و سيروس زارع نيز به عنوان رييس هيات استان فارس برگزيده شد.

کد مطلب 144220

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