76 روستای خراسان شمالی دچار بحران شدید آب آشامیدنی هستند

بهروز برنامهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آب شرب این تعداد از جمعیت روستایی توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی بوسیله تانکرهای آب رسان تامین می شود.

وی تصریح کرد: برای آبرسانی این 76 روستا شرکت آب و فاضلاب روستایی شش میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تا کنون تنها نیمی از این بودجه تامین شده است.

مصرف آب روستاییان خراسان شمالی 2.5 برابر مصرف کشوری است

این مسئول با بیان اینکه مصرف آب روستائیان خراسان شمالی 2.5 برابر میانگین کشوری است افزود: میانگین مصرف آب درروستاهای کشور به ازای هر مشترک 16 مترمکعب در ماه است.

به گفته مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان شمالی میانگین مصرف آب در این استان 39 مترمکعب است.



برنامهر گفت: با توجه به خشک شدن چاههای آب موجود، برای احیای مجدد چشمه ها، ادامه حفاریها و اجرای خطوط برق چاهها به 242 میلیارد ریال اعتبار نیازمند است.