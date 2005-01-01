چهار ميليارد تومان پروژه نانوتكنولوژي در وزارت علوم به تصويب مي رسد // تعداد طرح هاي نانوتكنولوژي ارسالي به وزارت علوم غير قابل باور بود

دكتر بهزاد سلطاني در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با اعلام اين خبر افزود: ارسال اين مقدار طرح غيرقابل باور بود. تعداد زياد طرح هاي نانوتكنولوژي ارسالي از سوي اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها نشان دهنده اهميت اين علم جديد در دانشگاه هاي كشور است.

وي تصريح كرد: در پايان زمان اعلام شده براي ارسال طرح هاي نانوتكنولوژي حدود 300 طرح به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال شد. تعدادي طرح نيز پس از اتمام زمان ارسال طرح هاي پژوهشي به وزارت ارسال شد كه اين طرح ها مورد قبول واقع نشدند.

مدير كل امور پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يادآوري كرد: حدود 400 داور طرح هاي نانوفناوري اساتيد و اعضاي هيئت علمي را داوري مي كنند تا در نهايت طرح هاي اولويت دار به تصويب نهايي برسند.

دكتر سلطاني خاطر نشان ساخت: از ده ميليارد طرح نانوفناوري كه به وزارت علوم ارسال شده است، حدود چهار ميليارد تومان طرح به تصويب خواهند رسيد.

چندي پيش ستاد توسعه فناوري نانو كشور اعلام كرد كه از طرح هاي مرتبط با محورهاي اولويت دار نانو فناوري وزارتخانه ها حمايت مالي مي كند. وزارت علوم نيز محورهاي اولويت دار خود را براي سال 1383 اعلام كرد تا اعضاي هئيت علمي دانشگاه ها طرح هاي خود را براي اين وزارت خانه ارسال كنند. با توجه به محدوديت اعتبارات، طرحهايي كه پژوهشگران آنها در زمينه نانو فناوري سابقه علمي بيشتري داشته باشند در اولويت خواهند بود.