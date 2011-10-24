صبای قم مقابل پیام فارس به دنبال موفقیت در جام حذفی است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرحله از بیست و پنجمین دوره رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور عصر فردا با انجام چند مسابقه آغاز میشود و صرفنظر از دیدارهای مهم این مرحله که تیم های مختلف در آن به میدان می روند و روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار میشود، صبای قم روز چهارشنبه چهارم آبان در دیداری خانگی با تیم پیام مخابرات فارس دیدار میکند.
این دیدار که بین تیمهای صبای لیگ برتری و پیام دسته اولی است از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور برگزار میشود و دو تیم برای کسب جواز صعود به مرحله یک هشتم، باید در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر بروند.
بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، مصاف حساس صبای قم و پیام مخابرات فارس از مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 15 عصر چهارشنبه چهارم آبان ماه برگزار میشود.
این دیدار حساس در شرایطی به میزبانی صبای قم به انجام خواهد رسید که هر دو تیم در هفتههای اخیر در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور در شرایط حساسی در جدول رده بندی به سر می برند و قطعا انگیزه زیادی برای موفقیت در جام حذفی نیز دارند.
صبایی ها بعد از دو هفته، روز شنبه این هفته در لیگ برتر طعم کسب سه امتیاز را چشید و مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز در خانه بازی بسیار خوبی ارائه کرد و موفق شد میهمان خود را با نتیجه جالب توجه سه بر یک شکست دهد.
آخرین برد صباییها در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور به دیدار این تیم مقابل مس کرمان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فصل 89-88 باز میگردد که صبای قم با مربیگری رسول کربکندی موفق به شکست حریف خود شد تا به نیمه نهایی برود اما در نیمه نهایی آن دوره در ورزشگاه آزادی تهران مقابل تیم پرسپولیس در ضربات پنالتی تن به شکست داد و از صعود به فینال باز ماند.
از سوی دیگر پیام مخابرات فارس در شرایطی در رقابت های بیست و پنجمین دوره جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور برابر صبای قم صفآرایی میکند که آخرین بار در این رقابت ها برابر پیکان در مرحله قبل به میدان رفت که بازی آنها در وقت های عادی و اضافی با تساوی به پایان رسید اما در ضربات پنالتی شیرازی ها میزبان خود را شکست داده و حریف صبای قم شدند.
صبای قم در حالی در فاصله سه روز از بازی هفته یازدهم لیگ برتر در جام حذفی به میدان می رود که در جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور تا پایان هفته یازدهم شرایطی مناسبی دارد و با 22 امتیاز حاصل از هفت پیروزی، یک تساوی، سه باخت و تفاضل گل به اضافه چهار در جدول ردهبندی در مکان سوم جای دارد.
یک شانزدهم نهایی جام حذفی/
صبای قم مقابل پیام فارس به دنبال موفقیت در جام حذفی است
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال صبای قم در دیداری خانگی از مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور مقابل تیم شیرازی پیام مخابرات صف آرایی می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرحله از بیست و پنجمین دوره رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور عصر فردا با انجام چند مسابقه آغاز میشود و صرفنظر از دیدارهای مهم این مرحله که تیم های مختلف در آن به میدان می روند و روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار میشود، صبای قم روز چهارشنبه چهارم آبان در دیداری خانگی با تیم پیام مخابرات فارس دیدار میکند.
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