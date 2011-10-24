کشته شدن دو نظامی ناتو/ تظاهرات ضد نیروهای خارجی در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، ناتو امروز دوشنبه اعلام کرد که در جریان دو عملیات مشترک نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی و افغانی در شرق این کشور دستکم 20 عضو شبکه حقانی کشته و 180 فرد دیگر بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه ایساف در بیانیه ای از کشته شدن دو نظامی ناتو بر اثر حملات طالبان در افغانستان خبر داد.

گفته می شود که یک نظامی ناتو بر اثر انفجار بمب در شرق افغانستان و نظامی دیگر در پی حملات طالبان کشته شده است.

در بیانیه ایساف به مکان دقیق حادثه و هویت نظامیان کشته شده اشاره نشده است. در پی کشته شدن این دو نظامی ناتو شمار تلفات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از 492 نفر رسید.

خبر دیگر اینکه حدود چهارصد افغانی امروز دوشنبه تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به استقرار احتمالی پایگاه های نظامی آمریکا در شهر کابل برگزار کردند.

افغانی ها با سر دادن شعارهایی همچون مرگ بر آمریکا و غرب باید به اشغالگری خود پایان دهد، مخالفت خود را با استقرار پایگاه های دائمی نیروهای خارجی در کشورشان اعلام کردند.

همچنین مقامات افغانی از کشته شدن 12 نفر و زخمی 12 فرد دیگر در درگیریها در 24 ساعت گذشته در ولایت هرات در 640 کیلوکتری غرب کابل خبر دادند.

خبر دیگر اینکه "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها از مکانی نامشخص از سقوط یک بالگرد ناتو در ولایت کنر توسط اعضای این گروه خبر داد.

این درحالیست که نیروهای خارجی مستقر در افغانستان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.