به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران در پی اتفاقات اخیر در خصوص انتخابات این اتاق در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن گلایه از عدم اجرای برنامه های اعلامی خود به مجلس، خواستار جلوگیری از تخلفات و دخالت های متعدد مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه در امور اتاق تعاون مرکزی و جبران تخلفات صورت گرفته شدند.

متن کامل نامه هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام

احتراما پیرو نامه مورخ 09/07/90 همانگونه که مستحضرید مجمع اتاق تعاون مرکزی ایران در تاریخ 23/06/90 برگزار شد. متاسفانه اقدامات غیرقانونی دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات (ریاست آن به عهده نماینده جنابعالی است) و دخالت‌های غیرقانونی که کاملا مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تعهدات حضرتعالی در هنگام اخذ رأی اعتماد در مجلس محترم شورای اسلامی است، موجب اعتراض اکثریت اعضاء مجمع نمایندگان شده است.

در جلسه مورخ 09/07/90 که با حضور اکثریت اعضاء مجمع نمایندگان تشکیل شد، هیئتی جهت پیگیری موضوع انتخاب شد که بلافاصله طی نامه‌ای طبق تکلیف بند 3 مصوبه مذکور درخـواست ملاقـات شد که البته تاکـنون پاسـخی داده نشـده است. امـیدواریم بیـش از این به بخـش تعاون بی حرمتی صورت نگیرد و دستور ملاقات با حضرتعالی صادر شود.