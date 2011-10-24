به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران در پی اتفاقات اخیر در خصوص انتخابات این اتاق در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن گلایه از عدم اجرای برنامه های اعلامی خود به مجلس، خواستار جلوگیری از تخلفات و دخالت های متعدد مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه در امور اتاق تعاون مرکزی و جبران تخلفات صورت گرفته شدند.
متن کامل نامه هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
احتراما پیرو نامه مورخ 09/07/90 همانگونه که مستحضرید مجمع اتاق تعاون مرکزی ایران در تاریخ 23/06/90 برگزار شد. متاسفانه اقدامات غیرقانونی دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات (ریاست آن به عهده نماینده جنابعالی است) و دخالتهای غیرقانونی که کاملا مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تعهدات حضرتعالی در هنگام اخذ رأی اعتماد در مجلس محترم شورای اسلامی است، موجب اعتراض اکثریت اعضاء مجمع نمایندگان شده است.
در جلسه مورخ 09/07/90 که با حضور اکثریت اعضاء مجمع نمایندگان تشکیل شد، هیئتی جهت پیگیری موضوع انتخاب شد که بلافاصله طی نامهای طبق تکلیف بند 3 مصوبه مذکور درخـواست ملاقـات شد که البته تاکـنون پاسـخی داده نشـده است. امـیدواریم بیـش از این به بخـش تعاون بی حرمتی صورت نگیرد و دستور ملاقات با حضرتعالی صادر شود.
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