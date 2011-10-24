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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

نامه‌نگاری هیئت نمایندگان اتاق تعاون با شیخ‌الاسلامی

هیئت نمایندگان اتاق تعاون ایران در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون برگزاری انتخابات اخیر اتاق، خواستار رسیدگی به مشکلات و دیدار با وی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران در پی اتفاقات اخیر در خصوص انتخابات این اتاق در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ضمن گلایه از عدم اجرای برنامه های اعلامی خود به مجلس، خواستار جلوگیری از تخلفات و دخالت های متعدد مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه در امور اتاق تعاون مرکزی و جبران تخلفات صورت گرفته شدند.

متن کامل نامه هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام
 
احتراما پیرو نامه مورخ 09/07/90 همانگونه که مستحضرید مجمع اتاق تعاون مرکزی ایران در تاریخ 23/06/90 برگزار شد. متاسفانه اقدامات غیرقانونی دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات (ریاست آن به عهده نماینده جنابعالی است) و دخالت‌های غیرقانونی که کاملا مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تعهدات حضرتعالی در هنگام اخذ رأی اعتماد در مجلس محترم شورای اسلامی است، موجب اعتراض اکثریت اعضاء مجمع نمایندگان شده است.
 
در جلسه مورخ 09/07/90 که با حضور اکثریت اعضاء مجمع نمایندگان تشکیل شد، هیئتی جهت پیگیری موضوع انتخاب شد که بلافاصله طی نامه‌ای طبق تکلیف بند 3 مصوبه مذکور درخـواست ملاقـات شد که البته تاکـنون پاسـخی داده نشـده است. امـیدواریم بیـش از این به بخـش تعاون بی حرمتی صورت نگیرد و دستور ملاقات با حضرتعالی صادر شود.
کد مطلب 1442242

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