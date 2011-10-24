100 مامور آمار در سرشماری میاندرود مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی طالبی ظهر دوشنبه در مراسم آغازین سرشماری آمار نفوس و مسکن میاندرود در مدرسه 22 بهمن شهر سورک با اشاره به اهمیت آمار اظهار داشت: هر چه آمار صحیح تر و دقیق تر باشد، یشرفت و توسعه کشور با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه هر چه تعامل شهروندان با ماموران سرشماری بیشتر باشد، در اجرای این امر موفق تر خواهیم بود.

طالبی اظهار داشت: امیدواریم با اطلاع رسانی و تبلیغات بیشتر، شاهد همکاری بیشتر مردم در اجرای این طرح و دستیابی به اطلاعات دقیق تر باشیم.

معاون فرماندار میاندرود اظهار داشت: در میاندرود 100 نفر در طرح سرشماری آمار نفوس و مسکن با فرمانداری میاندرود همکاری می کنند.

طالبی با بیان اینکه بیشتر ماموران سرشماری در میاندرود از افراد بومی منطقه و غیر شاغل هستند، افزود: ماموران سرشماری، به عنوان نماینده دولت بوده که به درب منازل شهروندان مراجعه می کنند و شایسته که ماموران سرشماری با برخورد اسلامی، اطلاعات خانوار را به صورت دقیق جمع آوری کنند.

معاون فرماندار میاندرود در پایان با قدرانی از همه مسئولان ستاد سرشماری در میاندرود ابراز امیدواری کرد: طرح سرشماری آمار نفوس و مسکن با موفقیت در میاندرود انجام خواهد شد.

در این مراسم به دانش آموزان برتر پایه های مختلف که در مسابقه طرح سرشماری شرکت کردند، جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.