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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

امیریان اعلام کرد:

90 میلیارد ریال از مطالبات برنجکاران مازندران پرداخت شد

90 میلیارد ریال از مطالبات برنجکاران مازندران پرداخت شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول اطلاع رسانی کمیته خرید پرمحصول برنج مازندران گفت: با توجه به پیگیریهای مستمر صورت گرفته، حدود 90 میلیارد ریال دیگر از مطالبات برنج کاران مازندران پرداخت شد.

فریدون امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به واریزی جدید تاکنون 469 میلیارد و 444 میلیون ریال بابت خرید برنج پرمحصول به کشاورزان مازندران پرداخت شد.

وی با اشاره به پرداخت 93 درصد از مطالبات کشاورزان برنج کار افزود: تنها هفت درصد از برنجکاران در صف انتظار جهت دریافت وجه خود قرار دارند.

امیریان، سپس به جدیدترین آمار خرید اشاره کرد و گفت: بیش از 35 هزار تن برنج پر محصول از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: شش مرکز خرید مستقیم به همراه 63 واحد شالیکوبی داران به عنوان مباشر کماکان نسبت به خرید برنج پر محصول اقدام می کنند.
 

کد مطلب 1442262

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