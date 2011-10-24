90 میلیارد ریال از مطالبات برنجکاران مازندران پرداخت شد

فریدون امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به واریزی جدید تاکنون 469 میلیارد و 444 میلیون ریال بابت خرید برنج پرمحصول به کشاورزان مازندران پرداخت شد.

وی با اشاره به پرداخت 93 درصد از مطالبات کشاورزان برنج کار افزود: تنها هفت درصد از برنجکاران در صف انتظار جهت دریافت وجه خود قرار دارند.

امیریان، سپس به جدیدترین آمار خرید اشاره کرد و گفت: بیش از 35 هزار تن برنج پر محصول از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: شش مرکز خرید مستقیم به همراه 63 واحد شالیکوبی داران به عنوان مباشر کماکان نسبت به خرید برنج پر محصول اقدام می کنند.

