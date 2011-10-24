جمع آوری داده ها و اطلاعات هدف کلی سرشماری نفوس و مسکن

کیومرث مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرشماری یک طرح آمارگیری است که از تک تک افراد جامعه پرسیده می شود.

وی با اشاره به اینکه روز دوم آبان زنگ سرشماری در مدارس سراسر استان زده خواهد شد، بیان داشت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن طی مدت 21 روز از تاریخ دوم تا 22 آبان ماه با مراجعه مستقیم ماموران سرشماری انجام می گیرد.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سرشماری استان چهارمحال و بختیاری افزود: مامور سرشماری باید فردی قابل اعتماد و آموزش دیده باشد، جلیقه به رنگ سبز تیره به بر تن داشته، کارت شناسایی معتبر و پرسشنامه سرشماری به دست داشته باشد.