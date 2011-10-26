دکتر آلن وود عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا و استاد فلسفه دانشگاه استنفورد در مورد چگونگی تحقق استانداردهای جهانی اخلاق به خبرنگار مهر گفت: در مورد اینکه میتوان به استانداردهای جهانی اخلاق دست یافت دیدگاهها و نظرات گوناگونی در میان فیلسوفان اخلاق وجود دارد. برخی فیلسوفان اخلاق قائل به این هستند که برخی اصول اخلاقی ویژگی جهانی دارد و میتوانند از حد محلی فراتر روند.
مؤلف "اندیشه اخلاقی هگل" در ادامه تأکید کرد: در مقابل عدهای نیز معتقد هستند که اصول و هنجارهای اخلاقی خصلتی محلی دارند و قابل تسری و تعمیم به همه سنتها و فرهنگها نیستند.
وی یادآور شد: باید توجه داشت که اخلاق و هنجارهای اخلاقی در اغلب موارد به گونهای فهم میشوند که نشان دهنده و بازتاب سنتهای محلی هستند.
وود افزود: برخی نسبی گرایان اخلاقی حتی این موضوع که ما اصول کلی اخلاقی درست داریم را نیز رد میکنند. آنها به طور افراطی ویژگی زمینهمندی دارند و معتقد هستند که ممکن است موضوعی در یک جامعه درست باشد و در جامعه دیگر درست نباشد.
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