کشف 2 جسد دیگر از شناور کوشا/ کاهش تعداد مفقودین حادثه به 5 نفر

محمدرضا قادری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مفقودین شناور کوشا یک، اظهار داشت: اجساد 2 نفر دیگر از غرق شدگان این کشتی پیدا شده و به بیرون از دریا آورده شده است، اما هنوز از سرنوشت نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به 6 نفر محبوس در اتاق فشار شناور کوشا یک، بیان کرد: با بیرون آوردن 6 نفر محبوس در اتاق فشار و یافتن جسد 2 نفر دیگر، هم اکنون 5 نفر از افرادی که در این شناور بودند از مفقودین به شمار می روند.

وی افزود: در حال حاضر غواصان در حال گشت زنی تمام قسمت های شناور هستند تا اجساد این افراد را هم بیابند ضمن آنکه احتمال وجود جسد های این افراد در دیگر نقاط هم می رود. به همین منظور بالگردها در اطراف این منطقه مشغول گشت زنی هستند.

قادری با اشاره به اینکه تیم رسیدگی به سوانح دریایی سازمان مشغول مصاحبه با فرمانده و دیگر افراد حاضر در شناور کوشا یک است، بیان کرد: تمامی عوامل مانند مسیر تردد، آخرین وضیعت شناور قبل از سانحه از مواردی است که در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، افزود: پس از بررسی این عوامل و گفتگو با افراد حاضر در شناور، علت بروز این سانحه مشخص می شود.