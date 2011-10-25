نخستین جلد از تصحیح انتقادی از دیوان بیدل آماده انتشار شد

سیدمهدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار جلد نخست تصحیح انتقادی از بیدل گفت: بعد از مدت‌ها تلاشی که من به همراه علیرضا قزوه روی تصحیح دیوان بیدل انجام دادیم که منجر به ارائه متنی شد که برای نخستین بار به معرفی نسخه‌های بدل نیز می‌پردازد.

وی افزود: این تصحیح بر اساس نسخه‌هایی از دیوان غزلیات بیدل که تاکنون دیده نشده انجام شده و از جمله آن دو نسخه از غزلیات اوست که در زمان حیات وی به رویت خودش رسیده و نیز نسخه‌ای که یک سال بعد از فوت بیدل منتشر شده و قدمت زیادی دارد.

به گفته طباطبایی جلد نخست ازاین تصحیح هم‌اکنون آماده انتشار شده، اما پیش ازانتشار در اختیار پنج تن از اساتید بیدل‌شناس برای بررسی، مقابله و اعمال نظر قرار داده شده است.

طباطبایی از اسدالله حبیب، از افاغنه بیدل‌شناس مقیم هامبورگ آلمان در کنار رستم وهاب‌نیا بیدل شناس تاجیک، علیرضا قزوه، محمد کاظم کاظمی، محمدرضا ترکی و شریف حسین قاسمی از بیدل شناسان هندی به عنوان اساتیدی نام برد که روی این تصحیح نظر خواهند داد.

به گفته طباطبایی، این کتاب با عنوان تصحیح انتقادی بیدل و با ذکرعنوان تمام مولفان و مصححان منتشر خواهد شد.

وی درباره ناشر این مجموعه نیز گفت: برای انتشار این مجموعه مذاکراتی با سوره مهر انجام شده است، ولی هنوز به مرحله نهایی و قطعی نرسیده‌ام.