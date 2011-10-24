شهروندان از هدایت آب فاضلاب به داخل کوچه ها خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج محمدی در گفتگوی رادیویی برنامه شهر من سلام در پاسخ به مشکلات شهروندان منطقه ترک آباد و فردوسی مبنی بر عدم هدایت و جمع آوری آبهای سطحی در کوچه های این منطقه اظهار داشت: طی دو سال گذشته عملیات تعویض جداول و روکش آسفالت کوچه های این منطقه به خصوص ترک آباد در منطقه دو شهرداری کرج انجام شد.

وی افزود: در حال حاضر مشکل خاصی در بحث خدمات شهری در کوچه ها و معابر این منطقه وجود ندارد و تمامی آب های سطحی به جوی ها و کانیوها هدایت می شوند.

این مسئول عنوان کرد: برخی از کوچه های فرعی این منطقه که دارای طول کم است، به وسیله آسفالت شیب بندی شده است تا آب های سطحی به جوی معابر اصلی و کانیوها هدایت شوند.



حاج محمدی ادامه داد: در این زمینه برخی از شهروندان اقدام به هدایت آب فاضلاب به داخل کوچه های این منطقه می کنند که این امر باعث تجمع آب های آلوده در معابر می شود.



معاون عمران و خدمات شهری منطقه دو شهرداری کرج یادآور شد: آب فاضلاب قلیایی است و باعث از بین رفتن آسفالت و جداول معابر کوچه ها می شود که در این زمینه شهروندان باید از هدایت آب فاضلاب به داخل کوچه ها خودداری کنند.



وی اعلام کرد: شهروندان می توانند با حفر چاه در حیاط ساختمان خود آب فاضلاب را به داخل چاه هدایت کنند.