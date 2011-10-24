آموزش دانش پدافند غیرعامل در ادارات قم

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مهندس محمد دلبری در دیدار فرمانده پدافند ارتش استان قم،‌ این استان را از نظر دانش پدافند غیر عامل استانی مستعد و توانمند دانست و افزود: در قم به دلیل زائر پذیر بودن چه در گذشته و حال، زمینه‌های لازم برای استفاده از این دانش وجود داشته است.



وی با اشاره به اهمیت ارتقای کمی و کیفی دانش پدافند غیر عامل در کشور و به خصوص در استان قم تصریح کرد: پدافند غیرعامل یکی از شگردهای بسیار مناسب و ابتکار مقام معظم رهبری برای مقابله با تهدیدها و حریم‌های دشمنان به منظور مقابله غیر مستقیم با آنان است که در ارتقای توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری نیز بسیار مهم است.



شهردار قم با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور بهترین تدبیر پدافند غیرعامل است،‌ بیان داشت: ما باید خودمان را در این شرایط آماده کنیم و از همین امروز تدابیر گسترده‌ای برای پدافند غیرعامل بیاندیشیم.



دلبری افزود: اجرای پدافند غیر عامل در شهرداری باعث می‌شود از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم و تلفات انسانی جلوگیری شده و میزان خسارات و تلفات ناشی از حملات دشمن را به حداقل ممکن کاهش دهیم.



در این دیدار فرمانده پدافند ارتش قم نیز گفت: ایجاد امنیت همه جانبه برای کشور و مردم یک عمل صالح است و خدا را شاکر هستیم که با تمام قوا در خدمت جان و مال مردم هستیم.



سرهنگ تمکین افزود: ما بدنبال آن هستیم تا با اجرای اقدامات لازم در جهت مقابله با تهدیدات، اگر اتفاقی در کشور رخ داد سازمانهای مختلف به راحتی امور خود را ادامه دهند و امور کشور بی هیچ مشکلی اداره شود.



وی در ادامه گفت: دشمنان با درک قدرت و توانایی مسلمانان در همه ابعاد، جسارت حمله نخواهند داشت ولی در عین حال باید انواع وسایل دفاعی عامل و غیرعامل در جامعه وجود داشته باشد.

