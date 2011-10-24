  1. استانها
  2. لرستان
۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

داتیس خرم آباد مقابل آلومینیوم هرمزگان به تساوی دست یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسابقه دو تیم فوتبال داتیس خرم آباد و آلومینیوم نوین بندرعباس با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای کشور تیم داتیس خرم آباد امروز دوشنبه ساعت 15در بندرعباس با آلومینیوم نوین این شهر دیدار کرد.

در این بازی که دقایقی پیش به پایان رسید دو تیم به تساوی صفر بر صفر رضایت دادند تا اولین تساوی تیم داتیس در بیرون از خانه رقم بخورد.

بنابر این گزارش با تک امتیاز کسب شده در این بازی توسط تیم داتیس خرم آباد این تیم هفت امتیازی شد.

تیم داتیس خرم آباد در طول پنج هفته طی شده از رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای کشور دو برد، یک تساوی و دو باخت را در پرونده دارد.

کد مطلب 1442433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها