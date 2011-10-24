داتیس خرم آباد مقابل آلومینیوم هرمزگان به تساوی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای کشور تیم داتیس خرم آباد امروز دوشنبه ساعت 15در بندرعباس با آلومینیوم نوین این شهر دیدار کرد.

در این بازی که دقایقی پیش به پایان رسید دو تیم به تساوی صفر بر صفر رضایت دادند تا اولین تساوی تیم داتیس در بیرون از خانه رقم بخورد.

بنابر این گزارش با تک امتیاز کسب شده در این بازی توسط تیم داتیس خرم آباد این تیم هفت امتیازی شد.

تیم داتیس خرم آباد در طول پنج هفته طی شده از رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای کشور دو برد، یک تساوی و دو باخت را در پرونده دارد.