سرنوشت عجیب فرزندان آقا مصطفی خمینی/ نقش جریان انحرافی در بیرون کشیدن پرونده ها از وزارت اطلاعات

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز دوشنبه 2 آبان ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

نقش جریان انحرافی در بیرون کشیدن پرونده ها از وزارت اطلاعات

سایت خبری شفاف به نقل از محمد خوش‌چهره نماینده سابق مجلس نوشت: تیم احمدی‌نژاد پرونده‌های ویژه‌ مقام‌های جمهوری اسلامی را از وزارت اطلاعات خارج کرده و باید در آینده منتظر سناریوهای پالیزدار ۲ و ۳ تحت عنوان افشاگری‌های جدید بود. این نماینده اصولگرای مجلس هفتم افزود: تیم احمدی‌نژاد «با خروج پرونده‌های ویژه از وزارت اطلاعات در یک دوره‌ای که به دوره برزخ معروف شده» از اطلاعات محرمانه این وزارت‌خانه سوء‌استفاده می‌کند. به گفته این نماینده سابق مجلس، در پرونده‌های خارج شده از وزارت اطلاعات «اسامی بسیاری از مقامات و مسئولان کشور» وجود دارد و «خیلی از گزارش‌هایی که در این پرونده‌ها وجود دارد، تایید نشده است.»

این دولت ولع و اشتیاق زیادی برای تصاحب دولت بعدی دارد

حمید رضا کاتوزیان نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری اعتدال گفت:دولت و رییس جمهور در مقابل نظام پارلمانی و پاسخگویی بیشتر رییس قوه مجریه به خصوص رییس قوه ، مقاومت خواهند کرد . کاتوزیان در ادامه تصریح کرد: هر دولت و رئیس جمهوری حتی زمانی که دوره 8 ساله اش رو به پایان است علاقه مند است دولت بعدی معتقد به ادامه مسیرش باشد و این دولت هم ولع و اشتیاقش از دولت های قبلی در این زمینه بیشتر است و سرمایه گذاری های سنگینی در این بعد هم به شکل مادی و هم به شکل معنوی کرده اند تا بتوانند مجلس و دولت بعدی را در اختیار داشته باشند.

هشدار تند آیةالله مکارم شیرازی به دولت آذربایجان

به گزارش سایت خبری تابناک ، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در آغاز درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد با بیان اینکه اخیرا اسلام ستیزی در جمهوری آذربایجان شدت گرفته است گفت: قریب به اتفاق مردم این کشور شیعه هستند اما مدتی است که دولت آذربایجان مساجد را خراب می کند و به مردم هجوم می آورد. ایشان با بیان اینکه توزیع رساله‌های مراجع تقلید نیز در آنجا ممنوع است اضافه کرد: اخیرا گفته اند که اجازه ندهید دانش آموزان و کارمندان در مساجد حاضر شوند، گویا این دولتمردان در خواب غفلت اند.

طرح موساد برای استخدام نیرو از طریق سفارتخانه‌های داخلی

سایت خبری جهان با اشاره به چگونگی جذب نیرو توسط اسرائیل برای انجام عملیات تروریستی در ایران به نقل از روزنامه یوتارنی لیست چاپ زاگرب ، نوشت : فرض بر این است که موساد افراد و ماموران خود را به ایران منتقل نمی کند بلکه به استخدام و به کارگیری نیروی محلی که برای فعالیت مورد نظر مورد آموزش قرار می گیرند، استفاده می کند و در برخی از موارد با نیروهای امنیتی آمریکایی و بریتانیایی همکاری می کنند ولی همان طوری که انتظار می رود اسرائیل این موارد را انکار می کند. این روزنامه همچنین از طرح ویژه موساد برای استخدام جاسوس از میان ایرانیان مستعد خیانت به کشور خبر داد.

طرح موضوع تغییر ساختارسیاسی کشور به دلیل تخلفات دولت از اجرای قوانین است

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس درگفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا اختلافات دولت و مجلس دلیل طرح موضوع امکان تغییر ساختار سیاسی کشور از سوی مقام معظم رهبری بوده است؟، گفت: فکر می کنم فرمایشات ایشان به دلیل تخلفاتی است که دولت از اجرای قوانین دارد و گاهی رسما اعلام می کند قانونی را اجرایی نخواهم کرد. این نشان می دهد که «چالشی سنگین» بین دولت و مجلس است که قانونی را که مجلس تصویب کرده است دولت اجرایی نمی کند.

ردپای مشایی در توصیه سخنگوی وزارت خارجه برای خرید یک بازیکن

به گزارش سایت خبری قاصد، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه چند روز پیش در جلسه صمیمانه با مسئولان جمهوری تاتارستان ( ایالتی خودمختار زیر مجموعه روسیه) به مسئولان این جمهوری سفارش می‌کند مشکل کریم انصاری فرد را برای پیوستن به تیم روبین کازان حل کنند تا این بازیکن جوان بتواند در این تیم روسی حضور پیدا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی سفارش مهاجم تیم ملی ایران را به مسئولان روسی می‌کرد که خبر نداشت مشکل اصلی کریم انصاری فرد برای حضور در یک تیم خارجی خدمت سربازی در ایران است.انصاری فرد بازیکن مورد علاقه مدیرعامل باشگاه سایپا (آرش کوشا) برادرزاده اسفندیار رحیم مشایی است .

سرنوشت عجیب 4 فرزند آقا مصطفی خمینی

سایت خبری قانون با اشاره به سرنوشت خانواده شهید مصطفی خمینی نوشت :امروز سی و چهارمین سالگرد شهادت حاج مصطفی خمینی است، «مرگ مشکوکی» که انقلابیون آن را شهادت نامیدند و مراسم چهلم آن زنجیره‌ای از اعتراضات را رقم زد که به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ انجامید.

همسر حاج مصطفی خمینی، دختر مرتضی حائری است که اکنون برای مداوا به سوئیس رفته است. اولین فرزند مصطفی خمینی دختری به نام محبوبه بود که به جهت ابتلا به مننژیت درگذشت. مریم خمینی دومین دختر حاج مصطفی خمینی است. تحصیلات دکترا دارد و اکنون در سوئیس به شغل پزشکی مشغول است.

تنها پسر مصطفی خمینی، حسین نام دارد. او از ابتدای انقلاب به فعالیت‌های سیاسی پرداخت، فعالیت‌هایی که با خط انقلابیون پیرو خط امام زاویه داشت و اینگونه شد که امام خمینی به او نامه نوشت و به او گوشزد کرد که جوانى براى همه خطرهایى دارد که پس از گذشت ایام انسان متوجه مى‏‌شود. حسین خمینی بعد از فوت امام(ره) وارد سیاست شد و حتی در سال ۱۳۸۳ به ایالات متحده آمریکا و عراق سفر کرد و دیدارهایی هم در آن کشور داشت اما از سال ۱۳۸۴ به کشور برگشته است و اکنون در قم زندگی می‌کند.

حاج آقا مصطفی فرزند دیگری هم داشت که یورش ناگهانی مأموران ساواک در روز ۱۳ دی ۱۳۴۳ به منزل امام برای دستگیری حاج آقا مصطفی سبب ترس و وحشت همسر او شد که با سقط جنین و از بین رفتن فرزند چهارم ایشان همراه بود.

وزیر اقتصاد هم در اختلاس مقصر بوده است

شکور اکبر نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با سایت خبری افکار با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در این اختلاس نیز مقصر بوده ومجموعه ای که تحت امر وی بوده اند در این اختلاس دست داشته اند افزود: بنده اگر به جای وزیر اقتصاد بودم مطمئنا قبل از استیضاح استعفا می دادم ، این اختلاس یکی از موارد فساد اقتصادی است مطمئنا اتفاقات بسیاری افتاده که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

واکنش محسن هاشمی به جمع آوری لوح های تقدیر مترو

محسن هاشمی رفسنجانی عضو هیات مدیره متروی تهران و مدیر عامل سابق مترو ، در گفتگو با سایت خبری اعتدال ، با اشاره به خبر جمع‌آوری تقدیرنامه‌های آقای هاشمی رفسنجانی از ایستگاه های مترو، گفت: جمع آوری لوح های تقدیر متروی تهران را تازه دیروز شنیدم؛ البته اشتباهی در خبر رسانه ها وجود داشت زیرا در مترو هیچ گاه چیزی به نام لوح تقدیر آیت الله هاشمی رفسنجانی نداشته ایم و لوح های جمع آوری شده ، تقدیر نامه های مختلف مردم و مسئولین از اینجانب به عنوان مدیریت مترو و کارکنان مترو بوده است.