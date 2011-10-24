آتش نشانان 22 شهروند را نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در 24 ساعت گذشته (از ساعت 7 بامداد دیروز تا ساعت 7 بامداد امروز) 32 آتش‌سوزی از جمله آتش‌سوزی در 14 واحد مسکونی، 10 دستگاه وسیله نقلیه، 3 فروشگاه و 2 کارگاه در تهران رخ داد که با تلاش آتش‌نشانان این آتش‌سوزی‌ها مهار و خاموش شد.

آتش‌نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در 58 حادثه گوناگون دیگر از جمله 9 حادثه گرفتار شدن افراد در داخل اماکن مختلف، 8 حادثه آسانسور، 5 حادثه رانندگی،4 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت دست و 2 حادثه نشت آب در منازل انجام دادند.

در این مدت 916 آتش‌نشان با استفاده از 297 دستگاه خودرو آتش‌نشانی و نجات 56 ساعت عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات را انجام دادند.

در جریان آتش‌سوزی‌ها و دیگر حوادثی که در شب و روز گذشته در تهران رخ داد4 شهروند جان خود را از دست دادند و 7 نفر هم آسیب دیدند.



