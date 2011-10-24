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۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

آتش نشانان 22 شهروند را نجات دادند

آتش نشانان 22 شهروند را نجات دادند

آتش‌نشانان تهران با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن به محل آتش‌سوزی‌ها و دیگر حوادثی که در شب و روز گذشته در کلانشهر تهران رخ داد، موفق شدند 22 شهروند را که گرفتار حادثه شده بودند نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در 24 ساعت گذشته (از ساعت 7 بامداد دیروز تا ساعت 7 بامداد امروز) 32 آتش‌سوزی از جمله آتش‌سوزی در 14 واحد مسکونی، 10 دستگاه وسیله نقلیه، 3 فروشگاه و 2 کارگاه در تهران رخ داد که با تلاش آتش‌نشانان این آتش‌سوزی‌ها مهار و خاموش شد.

آتش‌نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در 58 حادثه گوناگون دیگر از جمله 9 حادثه گرفتار شدن افراد در داخل اماکن مختلف، 8 حادثه آسانسور، 5 حادثه رانندگی،4 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت دست و 2 حادثه نشت آب در منازل انجام دادند.

در این مدت 916 آتش‌نشان با استفاده از 297 دستگاه خودرو آتش‌نشانی و نجات 56 ساعت عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات را انجام دادند.

در جریان آتش‌سوزی‌ها و دیگر حوادثی که در شب و روز گذشته در تهران رخ داد4 شهروند جان خود را از دست دادند و 7 نفر هم آسیب دیدند.

 

کد مطلب 1442473

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