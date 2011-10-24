موج بیداری در منطقه اسلامی و ضد استکباری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، در دومین مرحله از طرح صالحین (ویژه دیدار با مراجع عظام تقلید و علمای اعلام) که به همت مرکز مقاومت بسیج نهاد ریاست جمهوری برگزار می گردد، جمعی از کارکنان نهاد با حضور در بیت حضرت آیت الله نوری همدانی با ایشان دیدار کردند.



آیت الله حسین نوری همدانی در این دیدار با بیان اینکه اسلام اهمیت زیادی به نیروی جوانان داده و جوانان باید برای تحصیل علم، دانش، تحقیق، فناوری و پژوهش در عهد جوانی که قوت و نشاط برای انسان فراهم است، گام بردارند، گفت: اولین گام برای پیشرفت جوانان آموختن علم توأم با ایمان و ارزشهای اسلامی و همچنین داشتن تقوا و شناخت زمان خویش است.



وی در ادامه تحولات منطقه ای و بین المللی را مورد اشاره قرار داد و این تحولات را برگرفته از انقلاب اسلامی ایران برشمرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی اتفاقی نبود که در محدوده جغرافیای ایران محصور بماند، چرا که پایه های این انقلاب به اساس فطرت انسان و دین اسلام متکی بود.



آیت الله نوری همدانی خاطر نشان کرد: امروز موج بیداری در منطقه و جهان آغاز شده است که عنصر مشترک آنها قیام در برابر ظلم است و شاخصه های مهم این موج بیداری اسلامی بودن، مردمی بودن، ضد صهیونیست و ضد استکباری بودن آن است.



در این سفر یک روزه کارکنان نهاد ریاست جمهوری علاوه بر دیدار با آیت الله نوری همدانی، به زیارت بارگاه حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران نیز مشرف شدند.