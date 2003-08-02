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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۴۳

حضور ملي پوشان صاحب نام در مسابقات بين المللي جودو -جام فجر

حضور ملي پوشان صاحب نام در مسابقات بين المللي جودو -جام فجر

حضور ملي پوشان صاحب نام در مسابقات جودو جام فجر باعث بالا رفتن سطح اين رقابتها شده بود

به گزارش خبرنگار"مهر"  تيم دانشگاه آزاد اسلامي با در اختيار داشتن مسعود حاجي آخوندزاده، آرش ميراسماعيلي، حسين قمي، سعيد خسروي نژاد، محسن ذكريا، امير حسن رموزي، اميرحسين شكري و مهدي نكويي بيشترين ملي پوش را براي حضور در اين پيكارها داراست.

 تيم پاس نيز ملي پوشاني مانند محسن غفار، يوسف كريميان، كاظم ساريخاني، عباس فلاح، مسعود خسروي نژاد و سيد محمود ميران را در اختيار دارد، وحيد سرلك نيز براي تيم نيروي زميني ارتش به ميدان رفت. حضور اين ملي پوشان در كنار تيمهاي خوبي چون كره جنوبي و گرجستان  باعث افزايش سطح اين مسابقات  شده بود.

کد مطلب 14425

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