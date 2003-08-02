حضور ملي پوشان صاحب نام در مسابقات بين المللي جودو -جام فجر

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم دانشگاه آزاد اسلامي با در اختيار داشتن مسعود حاجي آخوندزاده، آرش ميراسماعيلي، حسين قمي، سعيد خسروي نژاد، محسن ذكريا، امير حسن رموزي، اميرحسين شكري و مهدي نكويي بيشترين ملي پوش را براي حضور در اين پيكارها داراست.

تيم پاس نيز ملي پوشاني مانند محسن غفار، يوسف كريميان، كاظم ساريخاني، عباس فلاح، مسعود خسروي نژاد و سيد محمود ميران را در اختيار دارد، وحيد سرلك نيز براي تيم نيروي زميني ارتش به ميدان رفت. حضور اين ملي پوشان در كنار تيمهاي خوبي چون كره جنوبي و گرجستان باعث افزايش سطح اين مسابقات شده بود.