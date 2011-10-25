حضور شش تیم در لیگ برتر کشتی آزاد قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون فقط تیمهای خونه به خونه بابل، نفت تهران، سایپای شمال، ثامن الحجج خراسان رضوی، شهرداری همدان و آبفای زنجان برای حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت مبلغ ورودیه 15 میلیون تومانی خود را پرداخت و بتدریج کار ثبت قرارداد با کشتی گیران خود را آغاز کرده اند.

چند تیم دیگر از جمله مجاهدان صنعت برق ایران قهرمان لیگ دسته اول نیز برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند اما تیمها فقط در صورتی که مبلغ 15 میلیون تومان ورودیه خود را پرداخت کنند می توانند در این مسابقات شرکت کنند.

لیگ برتر کشتی آزاد با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود و مسئولان کمیته لیگ فدراسیون کشتی 9 آبان ماه را برای شروع این مسابقات در نظر گرفته اند ولی بنظر نمی رسد این برنامه محقق شود.