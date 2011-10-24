شهرها مکانی مزاحم برای توسعه اقتصادی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نعمت الله اکبری بعدازظهر دوشنبه در نشست تخصصی نخستین کنفرانس اقتصاد شهری ایران در مشهد افزود: هر چند که هیچ وقت نمی‌شود با قوانین حاکم بر نظم شهری مخالفت کرد، اما امروزه تئوری‌های توسعه شهری جلو تراکم شهری را نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه شهرها محور توسعه اقتصادی هر کشورند، افزود: در حال حاضر این موتور بسیار مهم خاموش شده و به شکل واقعی درگیر مسائل اقتصادی کشور نشده است.

عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس اقتصاد شهری با اشاره به گزارش بانک جهانی در رابطه با شهرها گفت: در این گزارش سه اصل مهم افزایش تراکم، کاهش مسافت و تفاوت‌ها برای رشد اقتصادی و افزایش چشمگیر آن مورد تأکید قرار گرفته است.

وی پول واحد اروپا و حذف روادید را در همین راستا دانست و گفت: با این حال اروپا به فکر ایجاد تفاوت در پیکره نظام خود است.

اکبری برگزاری نخستین کنفرانس اقتصاد شهری ایران در مشهد را سرفصلی برای توسعه اسناد توسعه‌ای شهری در سراسر نقاط کشورعنوان کرد و افزود: سال گذشته پروژه مطالعاتی در رابطه با اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر روندکاری شهرداری‌ها با همکاری شهرداری اصفهان تهیه شد.

وی با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به خوبی زوایای خود را در طول مدت اجرا در قالب طرح تحول اقتصادی نشان داده است، گفت: از سال 52 مصرف انرژی در کشور به شدت بالا رفت که این عامل در سال 80 با ایجاد شکاف بزرگ بین قیمت انرژی در داخل و خارج کشور خود را نشان داد.

اکبری افزود: با توجه به روند فعلی مصرف و تولید انرژی در کشور، ایران از سال 1405 به بعد وارد کننده انرژی خواهد شد.