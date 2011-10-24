285 هزار هکتار گندم در لرستان کاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پیرحیاتی در این رابطه اظهار داشت: در سالجاری پیش بینی شده است که 285 هزار هکتار گندم در استان در قالب 196 هزار هکتار گندم دیم و 89 هزار هکتار گندم آبی کاشته شود.

وی همچنین از کاشت 138 هزار و 500 هکتار جو در لرستان خبر داد و یادآور شد: در سال زراعی جاری پیش بینی شده است 130 هزار هکتار جو دیم و 8 هزار و 500 هکتار جو آبی در استان کشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و وقوع آفات در اراضی از جمله آفت سن و همچنین قیمت بالای محصول جو، پیش بینی می شود که سطح زیر کشت زراعت جو در استان افزایش یابد.

پیرحیاتی یادآور شد: سال قبل 210 هزار تن جو در لرستان تولید شده است.