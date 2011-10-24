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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

پیرحیاتی:

285 هزار هکتار گندم در لرستان کاشته می شود

285 هزار هکتار گندم در لرستان کاشته می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از کاشت 285 هزار هکتار گندم در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پیرحیاتی در این رابطه اظهار داشت: در سالجاری پیش بینی شده است که 285 هزار هکتار گندم در استان در قالب 196 هزار هکتار گندم دیم و 89 هزار هکتار گندم آبی کاشته شود.

وی همچنین از کاشت 138 هزار و 500 هکتار جو در لرستان خبر داد و یادآور شد: در سال زراعی جاری پیش بینی شده است 130 هزار هکتار جو دیم و 8 هزار و 500 هکتار جو آبی در استان کشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و وقوع آفات در اراضی از جمله آفت سن و همچنین قیمت بالای محصول جو، پیش بینی می شود که سطح زیر کشت زراعت جو در استان افزایش یابد.

پیرحیاتی یادآور شد: سال قبل 210 هزار تن جو در لرستان تولید شده است.

کد مطلب 1442525

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