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۱۲ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۰۶

/خبراختصاصي مهر/

داريوش ارجمند و جمشيد هاشم پور با فيلم "از دور دست" در جشنواره فيلم فجر

فيلم سينمايي "ازدوردست" به كارگرداني رامين محسني مراحل آماده سازي فني را پشت سر مي گذارد.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، اين فيلم سينمايي كه به صورت اپيزويك  و در سه بخش مجزا ساخته مي شود، فيلمنامه اش به وسيله رامين محسني نوشته شده است.
"از دور دست" از مضموني اجتماعي و معنوي برخوردار است كه و در طول سه بخش فيلمنامه به سه مرحله از زندگي يك جوان ايراني امروزي اشاره مي كند كه با مسايل مختلفي مواجه مي شود.
اين فيلم درهر اپيزود مجموعه اي ازمسايل و مشكلاتي را به تصوير مي كشد كه يك جوان امروزي براي رسيدن به مقاصد و خواسته هاي خود با آن مواجه است. هر بخش ازاين فيلم يك برهه از زندگي روزمره و اجتماعي جوانان ايراني را بيان مي كند و در نهايت به مساله آرامش و رفاه در زندگي اشاره دارد.
در فيلم سينمايي " ازدوردست" كه نام اوليه آن "طلوع" بود،  جمشيد هاشم پور، كوروش تهامي، داريوش ارجمند، همايون ارشاد، بهناز جعفري، ابراهيم آبادي، زهره صفوي، بهناز توكلي، بيوك ميرزايي و عنايت بخشي به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند.
همچنين محمد علي نجفي كه كارگرداني مجموعه تلويزيوني "سربداران " را در كارنامه فعاليت هاي هنري خود دارد، دراين فيلم بازي يكي از نقش هاي اصلي را بازي مي كند.
دراين فيلم ايرج رامين فر به عنوان مديرهنري، جلال معيريان درسمت مدير چهره پردازي، فشاد محمدي در مقام مدير فيلمبرداري، ايرج شهزادي به عنوان صدابردار، عماد بنكدار درسمت آهنگساز ومحسن امجدي به عنوان مدير تداركات براي توليد همكاري مي كنند. تدوين اين اثر را محسني بر عهده مي گيرد.
فيلم سينمايي "از دوردست" به همت سيما فيلم توليد مي شود

 

کد مطلب 144254

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