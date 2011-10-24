احمدی نژاد حادثه زلزله در ترکیه را به همتای ترکیه ای خود تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد شامگاه امروز در مکالمه تلفنی با رئیس ‌جمهور ترکیه ضمن ابراز همدردی با مردم آسیب دیده درحادثه زلزله خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای ارائه هرگونه کمک انسان‌دوستانه و مساعدت به مردم زلزله زده ترکیه آمادگی کامل دارد.

عبدالله گل نیز ضمن تشکر از ابراز همدردی رئیس‌جمهور کشورمان با دولت و ملت ترکیه، از تلاش‌های انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای کمک به زلزله‌زدگان ترکیه تشکر کرد و گفت: ایران و ترکیه دو کشور زلزله‌خیز هستند و ما باید با گسترش همکاری های دوجانبه تدابیر لازم را برای پیشگیری از آثار اسفبار اینگونه حوادث اتخاذ کنیم.

روسای جمهور ایران و ترکیه همچنین در این مکالمه تلفنی مهمترین تحولات منطقه از جمله پدیده تروریسم و مزاحمت های گروهک‌های تروریستی پژاک و منافقین برای دو کشور را مورد اشاره قرار دادند و با بیان اینکه وجود تروریست، توطئه سلطه‌گران برای تسلط بر منطقه است، بر همکاری سازمان‌ها و نهادهای دو کشور برای مقابله با این پدیده شوم تاکید کردند.