فرمانداران باید مقتدرانه شهرستان خود را مدیریت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عزیزی در نشست با معاونین ومشاورین استاندار و فرمانداران سراسر استان عنوان کرد: فرمانداران باید مقتدرانه شهرستان خود را مدیریت کرده و تمام ظرفیت های شهرستان و استان را بکار گیرند تا بتوانند تا حد امکان به طور مستقل مشکل شهرستان خود را حل کنند.

عزیزی اظهار داشت:مدیر باید مقتدر و جدی پای کار باشد و تا آخرین توان مشکلات دستگاه و شهرستان خود را مستقلا برطرف کند.

وی اضافه کرد: مسئولان به هر اندازه که مسئولیت پذیرفته اند باید پاسخ گو باشند و البته در این زمینه تنها پاسخ گویی به سیستم ملاک نیست بلکه بالاتر و ارجع از همه پاسخگویی به خداوند متعال است.

وی مردم داری و صبوری را از ویژگی های دولت کنونی عنوان کرد و گفت:باید تلاش کنیم به تمام معنا و مفهوم عنصر مردم داری را در جامعه و دستگاههای دولتی و خصوصی جاری و ساری سازیم.

استاندار هرمزگان همچنین صبوری در پاسخ به مراجعات و خواسته های مردم را به فرمانداران و مدیران توصیه کرد و بیان داشت : روحیه صبوری و مردم داری در دولت خدمتگذار و نظام اسلامی مورد تاکید است وفرمانداران باید با متخلفین برخورد کنند.

عزیزی بر پرهیز از تجملات و تشریفات اداری تاکید و ابراز داشت :درعین سادگی ٬ اقتدار و برنامه ریزی به حوزه های مختلف مدیریتی خود سرکشی کنید و از چاپ تصاویر بزرگ چهره اشخاص و خوش آمد گویی های مکرر بپرهیزید .

وی بر حذف خرج و مخارج غیر ضروری تاکید کرد و اذعان داشت :تمام اعتبارات خود را برای پروژه های اولویت دار بگذارید و از مخارج اضافی بپرهیزید.