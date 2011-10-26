به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی باشگاه‌های جهان 27 آبان ماه به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار می شود که دو تیم فولاد سپاهان و مناطق نفت خیز جنوب به نمایندگی از کشورمان در این مسابقات حضور پیدا می کنند.

دو تیم باشگاهی از هر کشور مجاز به حضور در این دوره از رقابتها می باشند که فدراسیون کاراته نام قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل را به فدراسیون جهانی معرفی کرده است.

فولاد سپاهان قهرمان نیم فصل اول سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور شرایط فنی مناسبی دارد. ولی مناطق نفت خیز که دور رفت را با چهار شکست پشت سرگذاشته از شرایط آمادگی لازم به دور است. دور برگشت رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران 25 آبان آغاز خواهد شد و دو تیم فوق بعد از حضور در هفته اول از دور برگشت این رقابتها راهی ترکیه خواهند شد.