شناورهای سبک غیر ایمن از مسیر قشم - بندرعباس خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان نصیری بیان داشت: با توجه به وجود جاذبه های گردشگری و بازارهای مناسب خرید در جزیره قشم ، هر ساله بسیاری از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی وارد این جزیره می شوند که طی نیمه نخست امسال نیز ما شاهد ورود بیش از یک میلیون و 500 هزار مسافر به این منطقه بودیم.

وی ادامه داد: در این راستا، با وجود اسکله های مسافری در قشم و فعالیت شبانه روزی اسکله لافت و پهل ،کار حمل و نقل مسافر در جزیره انجام می شود و موج گسترده سفرهای دریایی کشور به این منطقه صورت می گیرد.

دهقان نصیری عنوان کرد: میزان آمار ارائه شده در زمینه ورود و خروج مسافر به این جزیره کاملا مستند است و با توجه به فروش بلیط در اسکله ها که از مبادی تردد جزیره محسوب می شوند می توان به این آمار استناد داشت.

معاون بازرگانی منطقه آزاد قشم افزود: طبق آمار ارائه شده ، در شش ماهه نخست امسال 748 هزار و 912 نفر مسافر و گردشگر از طریق اسکله شهید ذاکری، 743 هزار و 801 نفر از طریق اسکله لافت و 36هزار و 693 نفر از اسکله بهمن وارد جزیره قشم شدند که اسکله بهمن صرفا در تعطیلات نوروز پذیرای مسافران است و در سایر ایام سال از این اسکله به عنوان یک اسکله تجاری و باری بهره برداری می شود.

وی یادآورشد: در حال حاضر ، 150 اتوبوس دریایی و 30 فروند تندرو و 85 قایق موتوری در مسیر قشم – بندرعباس فعالیت می کنند و سه لنج مسافری با ظرفیت 200 تا 250 نفر مسافر در اسکله پهلوگیری کرده که در شرایط نامساعد جوی و دریایی که امکان تردد شناورهای سبک نباشد ، مسافران به مقصد بندرعباس روانه می شوند.

معاون بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ارتقاء ایمنی در تردد مسافرین گفت : پیشنهاد می شود که مقامات مسئول زمینه لازم در راستای خارج کردن قایقهای موتوری در این مسیر را مهیا کنند تا مسافران با خاطری آسوده سفر دریایی خود را انجام دهند.

دهقان نصیری در خصوص ثبت آمار مسافران در اسکله پهل بیان داشت: از طریق این اسکله مسافران می توانند با خودروهای شخصی وارد جزیره قشم شوند و آمار مسافران در این اسکله به ازاء هر دستگاه خودروی سواری چهار نفر، انواع خودروهای سنگین باری دو نفر، اتوبوس 40 نفر و مینی بوس 20 نفر محاسبه می شود.

وی افزود: با نگاهی به آمار ورودی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 15 درصدی در این زمینه برخوردار بودیم.