ناتو می داند که سوریه با لیبی فرق می کند/ موضع حزب الله روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در ادامه گفتگو با شبکه المنار، درباره اوضاع لبنان نیز به اظهار نظر پرداخت.

نصررالله گفت : دستاوردهایی در سطح ملی شاهد بوده ایم که مهمترین دستاوردها، ثبات امنیتی در سایه وضعیت متشنج منطقه است.

وی افزود : پایبندی دولت لبنان به سازوکاری که در گذشته درباره انتصابات تصویب کرد، دلیلی بر سلامت و شفافیت آن است.



نصرالله گفت : دولت لبنان، پیش نویس طرح بودجه را ارائه کرده است و وزیر دارایی آنچه را که باید انجام دهد، در این خصوص انجام خواهد داد.



وی افزود : می توان گفت که دولت کنونی، اولین دولتی است که قانون انتخابات را دو سال پیش از انتخابات ارائه می کند.



وی گفت : هم اکنون در لبنان یک دولت ملی که نماینده اکثریت مردم لبنان است، بر سر کار است .



نصرالله افزود : متاسفانه هر گاه دولت به یک صف واحدی تبدیل شود، می گویند حزب الله حاکم است، و هرگاه بحث و جدلی پیش آید و دیدگاههای متفاوت باشد، از کشمکش و درگیری حرف می زنند.



دبیرکل حزب الله گفت : دولت کنونی، دولت حزب الله نیست، از همان روز اولی که دولت تشکیل شد، گروه دیگر تلاش کرد که بگوید این دولت حزب الله است، اما این مسئله خیلی طولانی نشد.



سوریه



به گزارش مهر، دبیرکل حزب الله لبنان در بخشی دیگر از این گفتگو به تحولات سوریه اشاره کرد و گفت : آنچه در سوریه می گذرد، قطعا بر لبنان تاثیر می گذارد، وعکس آن نیز صحیح است.



نصرالله گفت : من گزینه نظامی بر ضد نظام سوریه را بعید می دانم، وجود سوریه در کنار اسرائیل، سبب می شود که ناتو پیش از دست زدن به هر اقدام نظامی خیلی مردد باشد، چرا که می ترسد که حمله به سوریه به تحولات منطقه ای منجر شود که اسرائیل را به زحمت اندازد یا منطقه را به سمت یک جنگ بزرگ و تمام عیار سوق دهد.



وی خاطر نشان کرد : فرق زیادی میان اوضاع لیبی و سوریه وجود دارد .



نصرالله خاطر نشان کرد : بخش اعظمی از مردم سوریه از اصلاحات حمایت می کنند، معتقدم سوریه تا حد بسیار زیادی از آنچه می گذرد، پشت سر گذاشته است.



دبیرکل حزب الله گفت : برخی از تحرکات به تحرکات مسلحانه تبدیل شده که خطرناک است و بدتر از آن، فشار خارجی و سخن گفتن از تحریمها و محاصره خارجی سوریه است.



وی افزود : ما منتظر دیدارهایی هستم که در دمشق در سفر هیئت اتحادیه عرب برگزار خواهد شد، امیدواریم که برادران عرب ما، اوضاع سوریه را درک کنند و نقش آنها کمک به حل بحران باشد.



دبیرکل حزب الله گفت : تلاشهایی در اتحادیه عرب برای تعلیق عضویت سوریه انجام شد، اما با شکست روبرو شد.



نصرالله افزود : برخی تحرکات عربی در جهت فشار برای سرنگونی نظام سوریه قرار دارد و برخی از عربها در جهت شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی و طایفه ای در سوریه حرکت می کنند.



دبیرکل حزب الله در واکنش به جوسازی گسترده برخی رسانه ها و طرفهای مخالف سوریه علیه مقاومت لبنان مبنی بر دخالت در اوضاع سوریه گفت : جوانان سوریه نیازی ندارند که ما برای آنها جنگجو اعزام کنیم.



نصرالله گفت : سفیر آمریکا در بیروت اخیرا با رهبران 14 مارس در لبنان صحبت کرده و گفته است که اوضاع سوریه طی چند ماه پایان نخواهد یافت، بلکه شاید به یک سال یا بیشتر نیاز داشته باشد.



وی تاکید کرد : ما هرگز در تحولات سوریه دخالت نمی کنیم، ما البته موضع خودمان را داریم و تاکید می کنیم مصلحت لبنان و طرح مقاومت و امت اسلام و ملت سوریه این است که آرامش در سوریه برقرار شود و مردم به گفتگو متوسل شوند.



نصرالله افزود : در اغلب مناطق سوریه بر خلاف آنچه رسانه ها ادعا می کنند، هیچ خبری نیست و کانونهای تنش در برخی مناطق است.



دبیرکل حزب الله گفت : برخی مطالب و خبرهایی که در رسانه ها درباره میزان تحرکات مردمی و ماهیت درگیریها گفته می شود، بی اساس است.



به گزارش مهر، نصرالله خاطر نشان کرد : سوریه اکنون به آرامش و پایان تحرکات خیابانی و برگزاری جلسات گفتگو و همکاری در انجام اصلاحات نیاز دارد.



وی تاکید کرد : ما خواهان سرنگونی نظام بازدارنده و آماده اصلاحات نیستیم که در عمل اصلاحات را آغاز کرده است، زیرا جایگزین چنین نظامی، همان چیزی است که غربی ها می خواهند، نظام سرسپرده و سازشکار در مقابل آمریکا یا می خواهند سوریه به سمت جنگ داخلی یا تجزیه کشیده شود.



نصرالله با اشاره به ایستادگی مردم سوریه و نظام آن در مقابل طرحهای آمریکایی تصریح کرد هدف از تحرکات علیه سوریه، نه اصلاحات بلکه تغییر نظام است.



دبیرکل حزب الله با اشاره به اینکه در سخنان مخالفان سوری هیچ اثری از مسئله فلسطین وجود ندارد، گفت : هدف، سرنگونی نظام بازدارنده و مقاوم کنونی در سوریه و آوردن نظامی متفاوت از آن است، اگر اسد به سمت آمریکایی ها برود، و پرچم تسلیم را بالا ببرد، مسائل سوریه بلافاصله حل خواهد شد .



نصرالله گفت : رئیس جمهور اسد تاکید کرده است که اشتباهاتی رخ داده است که نیاز به اصلاح دارد و او در اصلاحات جدی و قادر به انجام آن است.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : نظام سوریه یک نظام بازدارنده و مقاوم است و همه ما به یاد می آوریم که در سال 1982 میلادی، آمریکایی ها قصد نابودی مسئله فلسطین را داشتند، اما سوریه ایستادگی کرد و از مقاومت برای نابودی این تلاشها حمایت کرد.



وی افزود : رهبران سوریه همواره در معرض فشارها قرار داشته اند، اما ایستادگی کرده اند و در کنار مقاومت در منطقه قرار داشته اند که این موضع نقش تعیین کننده در پیروزیها داشته است.