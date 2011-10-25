  1. استانها
  2. البرز
۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

جشنواره تئاتر البرز و موفقیت گروه ساوجبلاغی

جشنواره تئاتر البرز و موفقیت گروه ساوجبلاغی

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: جشنواره تئاتر البرز با کسب مقامهایی توسط گروه تئاتر شهرستان ساوجبلاغ پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی نخستین جشنواره تئاتر استان البرز در سالن استاد سیروس صابر با حضورگروه های  شرکت کننده در این جشنواره برگزار شد.

گروه تئاتر ساوجبلاغ در بخش تئاتر خیابانی در بازیگری فرامرز قلیچ خانی و سعید رحیمی بیشترین رای را به خود اختصاص دادند و همچنین  در  کارگردانی تئاتر خیابانی علی نوریان موفق به کسب جایزه شد.

همین طور  تئاتر " چند برش کوچک از کیک تولد الیاس" از  ساوجبلاغ در این جشنواره حضور داشت موفق به  کسب چند جایزه  در این جشنواره شد.

همچنین سعید حسنلو به عنوان طراح صحنه ، شادی انوشرامی  به عنوان بازیگر برگزیده زن و مسعود شاهی برشربرگزیده  دوم بازیگری نقش  مرد و مسعود هاشمی نژاد نیز موفق به کسب جایزه کارگردانی و نویسندگی  شد.

این نمایش از شهرستان ساوجبلاغ به نویسندگی و کارگردانی مسعود هاشمی  نژاد به جشنواره منطقه ای گیلان راه یافت.

کد مطلب 1442616

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها