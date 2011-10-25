جشنواره تئاتر البرز و موفقیت گروه ساوجبلاغی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی نخستین جشنواره تئاتر استان البرز در سالن استاد سیروس صابر با حضورگروه های شرکت کننده در این جشنواره برگزار شد.

گروه تئاتر ساوجبلاغ در بخش تئاتر خیابانی در بازیگری فرامرز قلیچ خانی و سعید رحیمی بیشترین رای را به خود اختصاص دادند و همچنین در کارگردانی تئاتر خیابانی علی نوریان موفق به کسب جایزه شد.

همین طور تئاتر " چند برش کوچک از کیک تولد الیاس" از ساوجبلاغ در این جشنواره حضور داشت موفق به کسب چند جایزه در این جشنواره شد.

همچنین سعید حسنلو به عنوان طراح صحنه ، شادی انوشرامی به عنوان بازیگر برگزیده زن و مسعود شاهی برشربرگزیده دوم بازیگری نقش مرد و مسعود هاشمی نژاد نیز موفق به کسب جایزه کارگردانی و نویسندگی شد.

این نمایش از شهرستان ساوجبلاغ به نویسندگی و کارگردانی مسعود هاشمی نژاد به جشنواره منطقه ای گیلان راه یافت.