دو میلیارد تومان، هزینه تخفیف پروانه بافتهای فرسوده کرج

سیف الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این میزان تخفیف برای 400 پرونده بازسازی و احیای بافت های فرسوده در کرج صادر شده است.

وی سرعت بخشیدن به احیای بافتهای فرسوده را مهم ارزیابی کرد و افزود: ارائه 50 درصد تخفیف صدور پروانه به متقاضیان احیای بافت های فرسوده، علاوه بر تسریع این مهم با هدف ترغیب حداکثری مالکان برای بازسازی این بافتها در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج میزان بافت های فرسوده در کرج را 680 هکتار ذکر و بیان کرد: این میزان بافت فرسوده بر مبنای مصوبه شورای عالی شهرسازی شناسایی و مشخص شده است.

جعفری اظهارداشت: میزان بافت فرسوده شهر کرج تا یک هزار و 100 هکتار قابل افزایش است و این درحالیست که از کل بافت های فرسوده کرج، تنها پنج درصد در مسیر بازسازی و احیاء قرار گرفته اند.

وی میزان هزینه احیای هر هکتار از بافت های فرسوده را 10 میلیارد تومان ذکر و بیان کرد: جلوگیری از ایجاد بافت‌های فرسوده جدید، بهترین روش برای کاهش هزینه و خسارت های احتمالی است.

این مسئول با بیان اینکه، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، باید سالانه 10 درصد از بافت ‌های فرسوده نوسازی شوند افزود: در واقع تا پایان برنامه پنجم باید 50 درصد از نوسازی ها انجام شده باشد.



جعفری اذعان داشت: بر این اساس شهرداری‌ ها و بخش خصوصی با محوریت وزارت مسکن، به عنوان متولیان این امر تعیین شده‌اند.

وی احیا و بازسازی بافت های فرسوده را نیازمند مشارکت بخش خصوصی دانست و افزود: به دلیل عدم صرفه اقتصادی در این عرصه، سرمایه گذاران انگیزه‌ای جهت سرمایه گذاری در این زمینه ندارند.

جفری ادامه داد: عدم استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی، غیررسمی بودن واحد های مسکونی به لحاظ نداشتن سند و عدم ارائه تسهیلات بانکی به بافت های قولنامه ای از علت های مهم کندی روند احیا و بازسازی بافت های فرسوده است.

وی عنوان کرد: نوسازى و بهسازى واحدهاى مسکونى فرسوده طبق برنامه پیش بینى شده با استفاده از تسهیلات بانکى و توسط مالکان انجام مى شود و حداکثر تسهیلات پیش بینى شده ۲۵۰ میلیون ریال و حداقل آن ۲۰۰ میلیون ریال است.

این مسئول اظهارداشت: در سال هاى گذشته تسهیلات نوسازی فقط توسط بانک مسکن پرداخت مى شد ولی امسال با هماهنگى هاى انجام شده، بانک هاى ملى، سپه، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران نیز این تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار مى دهند.





