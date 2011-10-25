بیمارستان امام رضا بیرجند 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

قاسم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساخت این بیمارستان جزء مصوبات دور اول سفرهای استانی بوده است.

وی به مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و بیان داشت: طی این سه سفر 39 مصوبه داشتیم که از این تعداد تاکنون 29 مصوبه اجرایی و در دست اجرا بوده و 10 مصوبه دیگر در دست پیگیری است.

کریمی شاخص ‌ترین مصوبه دور نخست سفرهای استانی هیئت دولت به خراسان جنوبی را احداث بیمارستان 200 تختخوابی امام رضا (ع) بیرجند ذکر کرد و افزود: این پروژه در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی 70 درصدی بوده و تا کنون اعتباری معادل 191 هزار میلیون ریال برای اجرای آن هزینه شده است.

وی تعداد مصوبات دور اول را 19 مورد ذکر کرد و افزود: برآورد اعتباری این تعداد مصوبه معادل 507 هزار میلیون ریال بوده، که تا کنون از این مبلغ 273 هزار میلیون ریال جذب شده است.

کریمی میزان پیشرفت مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان را 95 درصد دانست و عنوان کرد: احداث بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان سربیشه، درمیان و سرایان را از پروژه های شاخص این سفر بوده که توسط سازمان مسکن و شهرسازی احداث شده است.

به گفته وی بیمارستان سربیشه در ماه ‌های پایانی سال گذشته تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده و بیمارستان ‌های درمیان و سرایان در مرحله تحویل هستند.

وی ابراز امیداواری کرد: با اختصاص اعتبارات لازم برای تجهیز و صدور مجوزهای استخدامی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سه بیمارستان شاهد بهره ‌برداری کامل از این سه بیمارستان باشیم.

کریمی به سایر مصوبات دور اول سفر هیئت دولت اشاره کرد و ادامه داد: احداث خوابگاه 280 نفره خواهران با 40 درصد پیشرفت فیزیکی، احداث ساختمان مرکز بهداشت استان با 40 درصد پیشرفت فیزیکی و مراکز بهداشت شهرستان قاین با 65 درصد پیشرفت از جمله مهم ‌ترین این پروژه‌ ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه 9 مصوبه در دور دوم مصوب شده است، عنوان کرد: برآورد مالی این مصوبات 174 هزار میلیون ریال بوده که تاکنون 71 هزار و 312 میلیون ریال جذب و دارای میانگین پیشرفت 89 درصد است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در دور سوم 11 مصوبه در این دانشگاه تصویب شده است، یادآور شد: پنج مصوبه اجرایی شده و در دست اجرا و شش مصوبه در مرحله پیگیری است.