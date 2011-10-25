اکبری: به من گفتند نام بنیاد را نگاه دار تا بنیادت بر باد نرود

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: یک اتاق کوچک سه متری در طبقه چهارم ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران محل قرار ما با رئیس سایق این دانشکده و رئیس فعلی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران بود که به گفته وی وجود و فعالیتش یکی از معیارهای سنجش توسعه یافتگی کشور است. گفتگو با منوچهر اکبری در راستای آشنایی با چند و چون فعالیت‌های این بنیاد انجام شد که در ادامه ارائه می‌شود.

جایی مانند بنیاد دانشنامه‌نگاری در دنیا مثل و مانندی هم دارد و یا ایده شکل‌دهی به آن هم برای ما بوده است؟ اساسا چرا تشکیلات بنیاد را برای این موضوع برگزیده‌اید؟

عنوان بنیاد و ایجاد آن و حتی نام آن را پیشنهاد و تصویب نکرده‌ام. من میراث‌‌دار بزرگی چون استاد احمد بی‌رشک بوده‌ام و قبل از من هم فرد دیگری این کار را انجام می‌داده است. در پاسخ به چرایی آن باید بگویم که عنوان بنیاد ساحت فعالیت‌های شما را بازمی‌کند. یادم هست دوستی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به من می‌گفت که اگر می‌خواهی بنیادت بر باد نرود، نام بنیاد را روی این بنیاد نگه دار! من در واقع تنها نام بنیاد را از بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی به بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران تغییر داده‌ام.

چرا؟

همه در مواجهه با نام ما فکر می‌کردند ما همان موسسه لغت‌نامه دهخدا هستیم. در حالی که کار ما تالیف دایرة‌المعارف به زبان فارسی بود که با کار آنها متفاوت است، اما از قضای روزگار، ساختمان ما در آن دوران کنار ساختمان این دوستان هم بود و خب بیشتر به این موضوع دامن می‌زد. سایه لغت‌نامه دهخدا در هر صورت بر سر ما بود، ولی همه ما مستاجر موقوفه مرحوم افشار بودیم.

نام جدید پیشنهاد شما بود؟

وقتی که تصمیمی به تغییر نام گرفته شد، از سوی دوستان پیشنهادهای متعددی داده شد. مثلاًً مرکز دانشنامه‌نویسی و یا ... تا اینکه ظریفی به من گفت نگذار نام بنیاد را از بنیاد بردارند که بنیادت به باد خواهد رفت! به گفته این دوست ما نام بنیاد دارای وسعت پژوهشی و تحقیقاتی بود و ذیل آن بیشتر می‌شد کار کرد. این شد که با موفقت هیات امنا این نام فعلی انتخاب شد.

البته باید توضیح بدهم که در حال حاضر مراکز دیگری هم هستند که کار دایرةالمعارف را انجام می‌دهند، اما هیچ‌کدام مانند ما جامعیت ندارند. مثلاًً مرکز دانشنامه بزرگ اسلامی فرقش با ما در این است که ما برای موضوعی مثل فرش و یا خلیج فارس هم دایرةالمعارف می‌نویسیم، اما آنها در این حیطه‌ها وارد نمی‌شوند.

اما شنیده‌ام که آن مرکز هم دایرةالمعارف خلیج فارس را مصوب کرده که منتشر کند.

بله منتها برای آنها 20 سال دیگر منتشر می‌شود، ولی دایرةالمعارف ما تا سال 91 در 3 هزار صفحه منتشر می‌شود. ضمن اینکه ما هر جا که حس کنیم، تداخل کاری پیش آمده سریع مساله را حل و فصل می‌کنیم.

تعدد نیاز به متخصص برای تولید دانشنامه‌هایی با این تنوع را چگونه برطرف می‌کنید؟

بنیاد به هیچ عنوان در محل خود نیرو تجمیع نمی‌کند. ما 15 عضو هیات علمی بیشتر نداریم، ولی ظرفیت عظیمی به نام هیات علمی دانشگاه‌های کشور داریم که ازآن به عنوان ظرفیت خالی بهره می‌بریم. این ظرفیت که می‌گویم، یعنی چیزی در حدود 50 هزار نفر استاد دانشگاه.

مثلاًً الان با موافقت مجموعه بنیاد در حال تدوین دانشنامه اقتصاد هستیم. برای تدوین این دانشنامه سراغ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رفته‌ایم و ازمیان اعضای هیات علمی آن، فردی را به عنوان دبیر علمی برگزیده‌ام و از ایشان خواسته‌ایم که در زمینه‌های مختلف مورد نیاز برای ایجاد و تدوین مداخل از اساتیدی که می‌شناسند بهره ببرند تا در نهایت کار به سفارش مقاله برسد. این اتفاقی است که در همه دانشنامه‌ها در دست رخ دادن است. وقتی هم نگارش دانشنامه تمام شد با دوستان خداحافظی می‌کنیم تا به ویراست دوم آن برسیم.

موضوعات تالیف دانشنامه‌ها را از کجا می‌آورید؟

مقداری از این موضوعات حاصل کتابنامه‌های موضوعی موجود است که مورد استفاده ما قرار می‌گیرد و برخی هم به ضرورت رویدادهای اجتماعی پیرامونی ما است که رخ می‌دهد. شما مستحضرید که یکی از ملاک‌های توسعه‌یافتگی در جوامع، میزان تولید آثاری به شکل و سیاق دانشنامه است. علاوه بر این میزان تعدد این دانشنامه‌ها نشان از رشد تولید علم در آن کشورها دارد که خب این مساله در کشور ما از وضعیت خوبی برخوردار است.

این موضوع چگونه عملیاتی می‌شود؟

ساختار بنیاد به این صورت است که رئیس هیات امنای بنیاد، شخص وزیر و دبیر هیات امنا نیز رئیس بنیاد است که با حکم وزیر مسئولیت می‌گیرد. برای مصوبات کلی و ... باید حداقل سالی دو بار جلسه هیأت امنا تشکیل تا نظر آنها تجمیع شود. در کنار این موضوع، گاهی هم پیشنهادهای بیرونی به ما ارائه می‌شود. مثلاًً نیروی انتظامی و یا ستاد امور آزادگان به ما سفارش می‌دهند و ما هم می‌نویسیم.

گویا تالیف دانشنامه‌ها تنها به زبان فارسی میسر است.

بله. ما طبق اساسنامه حق نداریم دانشنامه‌هایی را تدوین کنیم که زبانشان غیر فارسی است. البته ترجمه دانشنامه‌هایی که خیلی رنگ بومی ندارند هم در دستور کارما هست؛ مثل دانشنامه فیزیک که بیشتر ازاصول علمی پیروی می‌کنند.

هر دانشنامه‌ را چند وقت یک بار لازم است بازنویسی و بازنگری کنیم؟

معمولاًً دانشنامه‌های بزرگ را 20 سال یک‌بار به‌روز می‌کنند. البته اگر دانشنامه‌ای زود به فروش برسد و ضرورت ایجاب کند، ویراست دومش را زودتر نیز آغاز می‌کنیم. این بسته به نوع دانشنامه دارد. الان مثلاً ما در قراردادی با دانشگاه ادیان و مذاهب قرار داریم تا دانشنامه اندلس را منتشر کنیم. می‌دانیم که این دانشنامه یا دانشنامه فلسفه زیاد چاپ نمی‌خورد؛ ولی دانشنامه کارآفرینی و یا مدیریت شهری و روستایی زود به فروش می‌رسند؛ چون ارگان‌های زیادی خواستار آن‌اند.

شمارگان آثار شما معمولاً چقدر است؟

به دلیل حجم بالایی که کار می‌برد، معمولاً بیش از هزار نسخه منتشر نمی‌کنیم.

خریدار خصوصی هم دارید؟

بله. خیلی زیاد هم هستند. خریدارانی که تماس می‌گیرند، پیگیر انتشار برخی آثار هستند و با تماس با مرکز از ما تقاضا دارند و زودتر بازانتشار اثر را مطالبه می‌کنند؛ ولی خب ما معمولاً در ترجمه، سرعت بالاتری نسبت به تالیف داریم.

خروجی سالانه بنیاد شما چند اثر است؟

ما در بنیاد، معمولاً سالی سه کتاب داریم. دانشنامه مثل کتاب نیست که روی تقویم بگوییم کی منتشر می‌شود. برخی از مداخل برای تدوین و توضیح، مدت‌های زیادی زمان می‌برد. گاهی دانشنامه‌ای را 20 ماهه تالیف کرده‌ایم و گاهی سال‌های زیادی برای تولید آن صرف شده است.

گویا بنیاد قرار است برنامه‌ای برای تربیت دانشنامه‌نگاران هم داشته باشد.

ما نمی‌توانیم ذیل بنیاد، دانشکده داشته باشیم، اما چاپ مجله تخصصی دانشنامه‌نویسی را پیگیری کرده‌ایم که مراحل پایانی کسب مجوز را طی می‌کند. البته در ارتباط با سئوال شما باید بگویم که رشته دانشنامه‌نویسی را در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسانده‌ایم که سالی چند متخصص در این رشته تربیت کنیم تا در حوزه‌های مختلف شروع به کار کنند. این موضوع، الان مصوب شده است و درصددیم سال آینده در دفترچه کنکور این موضوع گنجانده شود و اگر محقق نشد به صورت مجزا دانشجو جذب خواهیم کرد که نیروی متخصصمان را تامین کند.