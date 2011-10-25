خسارت لغو سفر نویسندگان به فرانکفورت قابل گذشت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان شصت و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت و بازگشت چهره‌های فرهنگی ایرانی که در این نمایشگاه حضور یافته بودند، بار دیگر مسائل و مباحثی که پیرامون این دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت مطرح شده بود، تازه می‌شود.

یکی از حاشیه‌های نمایشگاه امسال، صادر نشدن ویزا برای تعدادی از اهالی فرهنگ و ادب ایران بود که قصد داشتند از طریق یک آژانس ادبی که با واسطه با یک آژانس مسافرتی در ارتباط بود، برای بازدید شخصی به فرانکفورت بروند. این افراد در حالی از سفر بازماندند که مسئولان آژانس ادبی به دلیل سفر به فرانکفورت در دسترس نبودند، ولی امروز 2 آبان ماه موفق به ارتباط با آنها شدیم.

سیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده و مدیر آژانس ادبی حوا در همین باره به مهر گفت: نویسندگان ایرانی که موفق به حضور در نمایشگاه فرانکفورت نشدند، با این آژانس هیچ قراردادی نداشتند و طرف حساب مالی آنها دو آژانس هواپیمایی است که اعلام کرده‌اند خسارتی از این افراد بابت کنسل شدن برنامه پرواز نخواهند گرفت.

مدیر آژانس ادبی حوا درباره مسائل مالی و اعتراض‌های انجام گرفته در این زمینه نیز گفت: مسافران و افرادی که به آژانس ادبی حوا مراجعه کردند، هیچ قراردادی با ما نداشتند؛ بلکه بسته به مسیر پروازی خود، با آژانس هواپیمایی پردیسان و مارال قرارداد امضا کرده و رسید می‌گرفتند. مطابق با متن این قراردادها و نیز فرم تیپ همه سفرهای خارجی آژانس‌های هواپیمایی تعهدی در زمینه اخذ ویزا ندارند و در صورتی که متقاضی بلیت موفق به کسب ویزا نشود، باید 50 درصد هزینه ریالی و 30درصد هزینه ارزی امور انجام شده را به عنوان خسارت پرداخت کند که در این مورد آژانس پردیسان به دلیل وجه فرهنگی این برنامه، خسارتی دریافت نکرد.

در راستای صحبت‌های کاشفی با مصطفی شفیعی‌شکیب، مدیر آژانس پردیسان تماسی داشتیم که وی در این زمینه گفت: در برخی صحبت‌های افرادی که موفق به دریافت ویزا نشده‌اند، اشاره شده بود که آژانس در این زمینه مقصر است؛ در حالی که ما در قراردادی که با نماینده این افراد امضا کرده‌ایم، آورده‌ایم که آژانس هیچ مسئولیتی درباره صادر نشدن ویزا ندارد.

وی ادامه داد: همچنین در بند دیگر قرارداد آورده شده است که اگر به دلیل صادر نشدن ویزا سفر افراد لغو شود، چه میزان خسارت باید به آژانس پرداخت شود. طبق قراردادی که ما با طرف مقابل امضا کردیم در حال حاضر به ازای هر فرد لازم است مبلغ یک میلیون و 340 هزار تومان خسارت به ما پرداخت شود.

این مدیر آژانس با اشاره به اینکه بخش اعظم این مبلغ را پیش از این هزینه بلیت هواپیما، بیمه و هتل کرده است، بیان کرد: ما به عنوان پیش پرداخت از هر فرد 500 هزار تومان دریافت کردیم که 200 هزارتومان آن را برگردانده و 300 هزار تومان را بابت خسارت برداشته‌ایم که اگر مدیر آژانس ادبی حوا گفته است آژانس ما این رقم را برمی‌گرداند، حتما قصد دارد خودش آن را پرداخت کند. ما با همین شرایط هم نزدیک به 7 میلیون ضرر کرده‌ایم و نمی‌شود از این ضرر گذشت.

شفیعی در پاسخ به اینکه چرا آژانس تعهدی درباره گرفتن ویزا نداشته است، گفت: این قانون سفارت آلمان است که برای صدور ویزا لازم است با هر فرد جداگانه مصاحبه کند و نماینده آژانس را قبول نمی‌کند و ما تنها می‌توانستیم وقت سفارت را برای متقاضیان بگیریم.

وی در پایان درباره قراردادش با آژانس ادبی حوا نیز توضیح داد: ما در قراردادی که با حوا داشتیم مقرر شده که در سود و زیان شریک باشیم و در نتیجه در وضعیت پیش آمده که ضرر شامل ما شده است، آنها نیز باید سهیم باشند و ما با آنها قرارداد داریم. البته ما تخفیفی به افرادی که از آن آژانس در تور شرکت کردند، ندادیم.