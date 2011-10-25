کشیت؛ سرزمین آبشارها در نقطه صفر کویر لوت

به گزارش خبرنگار مهر، استان پهناور کرمان کلکسیونی از اقلیمهای مختلف است اما یکی از پیچیده ترین و شگفت آورترین اکوسیستمهای این استان در مجاورت کویر گستره و خوف آور لوت واقع شده است.

گستردگی و بی آبی و تنهایی در کویر گسترده لوت سبب شده که از آن به عنوان نقطه صفر زمین یاد کنند و به واقع نیز مکانی است که به دلیل گرمای شدید هوا بی آبی و عدم امکان زندگی از آن می توان به عنوان یکی از اسرار آمیزترین نقاط زمین یاد کرد که همچنان رازهای سربه مهری در دل خود دارد که هر گردشگری را به سوی خود می خواند.

کلوتهای شهداد، محوطه باستانی کوتوله ها، گرمترین نقطه زمین در گندم بریان، رودخانه شور که علیرغم خشکسالی های شدید همچنان در کویر جاریست، دره ییلاقی و ارتفاعات برفگیر سیرچ و دهها جاذبه اعجاب برانگیز دیگر در محوطه ای در حاشیه کویر و نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند.

دریایی در کویر/ آغاز داستانهای هزار و یک شب

اما در این میان جاذبه شگفت انگیز که بیشتر به رویایی شیرین و افسانه شباهات دارد در دل کویر بی آب و علف و سوزان لوت واقع شده است که حتی ساکنان استان کرمان نیز از آن کمتر آگاهی دارند بعد از گذشتن از آخرین روستاهای مسکونی و مناطقی که می توان در آنها حیات و آب یافت و هنگامی که وارد دشتی مملو از شن و آفتاب سوزان می شویم و در 40 کیلومتری شهر گلباف در دل کویر به ناگاه دره ای مملو از آب و نخلستان ظاهر می شود که به دلیل پر آب بودن مردم بومی منطقه از آن به عنوان دریا یاد می کنند.

دره کشیت مملو از رودخانه و آبشارها کوچک و بزرگی است که از دیواره دره به داخل آن جریان دارد و در نهایت رودخانه ای از آب شیرین را در انتهی این دره زیبا تشکیل می دهند که به رویایی در کویر بیشتر شباهت دارد.

نخلستانها و درختان میوه در مجاورت دهها آبشار

دره کشیت به طول سه کیلومتر مملو از نخلستان و درختان میوه است و دیواره های این دره عمیق نیز مملو از خزه و نوعی سرخس است که در کنار آبشارهای همیشه جاری ان روییده و منظره ای بدیع را به وجود اورده است.

نکته قابل توجه در مورد این منطقه وجود آبشاری به ارتفاع 12 متر است که به محوطه ای می ریزد که مردم محلی به آن دریا می گویند.

این آبشار حوضچه ای طبیعی و بزرگ را به وجود آورده است که 600 متر مربع وسعت دارد و مردم محلی اعتقاد دارند که عمق این حوضچه که به دلیل ریزش آبشارها ایجاد شده است تا کنون مشخص نشده است.

وجود دهها آبشار در این دره در میانه کویر سوزان لوت و وجود هزاران اصله نخل و مرکبات هم گونی را به وجود آورده است که هر بیننده را محصور خود می کند.

با وجود سرد شدن هوا در اکثر مناطق کشور کشیت را می توان همچنان به عنوان یکی از مهمترین نقاط گردشگری استان کرمان محسوب کرد هر چند که این مکان نیز به دلیل کم کاریهای صورت گرفته کمتر معرفی شده است و امکانات گردشگری در این منطقه مهیا نیست با این وجود مردم محلی و مهمان نواز منطقه شرایط لازم را برای گردشگری به صورت خود جوش ایجاد کرده اند.

وجود قلعه مشهور کشیت که اقتباسی از ارگ بم و ارگ راین است نیز نشان از تاریخ کهن این منطقه دارد و اینکه کشیت از جمله نخستین مکانهای سکونت بشر بوده است.

کشیت؛ سرابی حقیقی در کویر لوت

تاریخ قلعه به دوران سلجوقی باز می گردد اما این قلعه که ثبت آثار ملی است به دلیل زمین لرزه قلعه خسارت دیده است و تاکنون اقدامی برای مرمت ان صورت نگرفته است.

محمد جهانشاهی، کارشناس گردشگری استان کرمان در خصوص این روستا به مهر گفت: کشیت یکی از مناطق منحصر به فرد ایران است که به واسطه قرار گرفتن در کویر منظره ای باور نکردنی را جلوی چشمان گردشگران قرار می دهد.

وی گفت: گردشگر درحالی دره ای مملو از آب و درخت و سبزه را مقابل خود می بیند که این منطقه آخرین نقطه حیات در منطقه به سمت کویر لوت است و در اطراف هیچ منظره ای از گیاه و آب دیده نمی شود.

جهانشاهی افزود: چنین مکانهایی در جغرافیای ایران محدود هستند و باید در راستای حفظ و معرفی کشیت اقدام کرد که در کنار آن آموزش گردشگری مسئولانه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

این فعال گردشگری بیان داشت: این روستا در جنوب غربی کویر لوت قرار گرفته است و در جبهه غربی به کلوتهای منحصر به فرد شهداد منتهی می شود که خود از عجایب گردشگری ایران محسوب می شود.



آبگرم جوشان، دره گردشگری سیرچ، ارگ بم، ارتفاعات هزار، ارگ راین، گندم بریان به عنوان گرمترین نقطه زمین و محوطه باستانی شهداد نیز در این محدوده قرار دارد و گردشگران بعد از بازدید از این مناطق می توانند در دره کشیت استراحت کنند و از زیبایی های آن استفاده کنند جهانشاهی

وی ادامه داد: آبگرم جوشان، دره گردشگری سیرچ، ارگ بم، ارتفاعات هزار، ارگ راین، گندم بریان به عنوان گرمترین نقطه زمین و محوطه باستانی شهداد نیز در این محدوده قرار دارد و گردشگران بعد از بازدید از این مناطق می توانند در دره کشیت استراحت کنند و از زیبایی های آن استفاده کنند.

وی از گردشگران خواست به هیچ عنوان بدون راهنما وارد کویر لوت نشوند و از کشیت به عنوان آخرین منطقه مسکونی بازدید کنند.

جهانشاهی ادامه داد: این روستا از بافت تاریخی منحصر بفردی نیز برخوردار است و چشم انداز فوق العاده ای را مقابل چشمان گردشگران قرار می دهد.

وی ادامه داد: بعد از بافت تاریخی وارد مجموعه ای بسیار متراکم از درختان و پوشش گیاهی می شویم که حجم زیادی نخلستان را تشکیل داده اند و و نکته جالب توجه رودخانه ای است که در این منطقه جاری است.

این کارشناس گفت: دره کشیت در عمق کویر لوت پوشیده از پوشش گیاهی متنوع است و برای کسی که چند کیلومتر آن سوتر در کویر باشد باور کردنی نیست.

وی مواجه کویر پوشش گیاهی و سنگی در یک منطقه روستایی با بافت قدیمی را نمایانگر داستانهای هزار و یک شب دانست و گفت: وجود آب در مظاهر مختلف از جمله چشمه، رودخانه، آبشار و حوضچه ای عمق و بزرگ زیبایی منطقه را افزون کرده است.

ترکیب سنگ، کویر، آب و درختان انبوه؛ هنر انتزاعی کویر

وی گفت: آبشار انتهی دره را از عجایب کویر دانست و گفت: ارتفاع این آبشار 12 متر است و بزرگترین آبشار منطقه است و فضایی انتزاعی را برای بیننده ایجاد می کند که باورش بسیار مشکل است.

جهانشاهی ادامه داد: آب از دیواره های دره می جوشد و نمونه های خاصی از سرخسها و گل سنگ در اطراف این دره رشد کرده است.

وی با اشاره به اینکه راه دسترسی به این روستا مطلوب و امنیت در منطقه بالا است گفت: مردم بومی منطقه شرایط را برای حضور گردشگران به وجود آورده اند.

این کارشناس ادامه داد: حوضچه دریاچه بسیار عمیق است و تاکنون اقدامی در راستای تعیین عمق آن صورت نگرفته است.

کرمان با اقلیم بسیار متفاوت از آب و هوای مدیترانه ای در دره دلفارد تا گرم ترین نقطه زمین تا مرتفع ترین و سردترین منطقه مسکونی و کویر شهداد از یک سو و از سوی دیگر مناطق جنگلی خبر و مهروئیه و بزرگترین جنگلهای کهور و انار شیطان خاورمیانه اقلیم متفاوتی دارد که گردشگران را به خود می خواند.

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گزارش: سید علی موسوی