به گزارش خبرگزاری مهر، این اظهارات را علی لاریجانی در زمان حضور خود در سوئیس که برای شرکت در اجلاس بین المجالس به آن کشور سفر کرده بود در گفتگو با هفته نامه NZZ Am sontag عنوان کرد که مشروح آن بصورت پرسش و پاسخ در ذیل می آید.

س: آیا اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه ایران قتل سفیر عربستان در واشنگتن را برنامه ریزی کرده نیز در اینجا هم مورد بحث بود؟

ج: بله، بارها از من در این باره سئوال شد و پاسخ من به این شرح بود: ایران نیز از جنبش دموکراسی خواهی در کشورهای خاورمیانه حمایت می کند. مردم این کشورها از دیکتاتورهائی که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده و سالها از سوی آمریکا حمایت می شدند دیگر سیر شده بودند. شاه در ایران، مبارک و سادات در مصر و صالح در یمن. ما امروز از جنبش های دموکراسی خواهی در این کشورها حمایت می کنیم و آمریکائی ها از این بابت خشمگین هستند. ما زمانی که آمریکا، افغانستان و عراق را نیز اشغال کرد مقاومت کردیم. بخاطر همه این دلائل ما تفاوت نظرهای مهمی با آمریکا داریم و آنرا هم پنهان نمی کنیم. ولی آمریکائی ها اینک بازی بدی می کنند، آنها فردی را دستگیر می کنند که سالها پیش از ایران گریخته و ضمنا جزء اپوزیسیون است. چگونه ما می توانیم به این فکر بیفتیم چنین فردی را بفرستیم تا سوء قصدی را انجام دهد؟ این داستان، کاملا ساختگی است.



س: چگونه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با یک "داستان کاملاً ساختگی" خود را در سراسر جهان به یک دلقک تبدیل می کند؟

ج: این موضوع به منزوی شدن رژیم صهیونیستی ارتباط دارد. این رژیم از طریق لابی هایش در آمریکا بر اوباما فشار وارد می سازد که باید مجددا انتخاب شود. آمریکا می خواهد یک دشمن موهوم درست کند تا توجه مردم کشورش به مشکلات داخلی را منحرف سازد.



س: شما پیش از این چند دیکتاتور عرب را نام بردید. ولی نام بشار اسد و سوریه همپیمان خودتان را ذکر نکردید. نظر شما نسبت به قیام در سوریه چیست؟

ج: ما بر این عقیده ایم که انجام برخی اصلاحات در سوریه ضرورت دارد. آمریکائی ها و برخی از کشورهای اروپائی فکر می کنند که با قاچاق سلاح می توانند مشکل در سوریه را حل کنند. ضمنا قدرت های منطقه ای نیز سلاح به سوریه ارسال می کنند. این امر تعداد قربانیان در این کشور را افزایش می دهد و به رادیکالیسم ختم خواهد شد. من معتقدم که بدون اینگونه اعمال نفوذها، انجام اصلاحات پیشتر از این ممکن می بود.



س: آیا شما قیام ها در کشورهای عربی را دموکراتیک یا انقلاب اسلامی می نامید؟

ج: اینها قیام های دموکراتیک هستند زیرا اسلام مخالف دموکراسی نیست. در فلسفه اسلامی، عدالت فقط تقسیم ثروت نبوده، بلکه مشارکت کامل همه در سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. اگر دموکراسی در این کشورها بوجود آید این امر با اسلام مغایرت ندارد.



س: چند روز پیش آیت الله خامنه ای به اردوغان، نخست وزیر ترکیه انتقاد کرده بود زیرا او چندی پیش مدل حکومت کشورش که سیستم سکولار است را برای مصر، تونس و لیبی توصیه کرده بود؟

ج: من نمی توانم چنین موضوعی را به خاطر آورم. ما روابط نزدیکی با ترکیه داریم. ما در حمایت از جنبش های دموکراسی، ایده های مشابه ترکیه را داریم. اسلام با رژیم های سلطنتی که در برخی از کشورها وجود دارد همسو نیست. این یکی از دلائلی است که مردم منطقه تظاهرات می کنند.



س: شما در ایران نیز یک رهبر دارید؟

ج: بله. ولی رهبر ما از طریق دموکراتیک انتخاب شده است. هر حوزه انتخاباتی نماینده خود برای مجلس خبرگان را انتخاب می کند و این مجلس نیز رهبر را انتخاب می نماید. این یک فرایند کاملا دموکراتیک است.



س: دو سال پیش در ایران یک تظاهرات توده ای رخ داد. آیا مردم خواهان انتخابات آزاد، و احقاق حق خود و دموکراسی بودند؟

ج: طبیعت این تظاهرات کاملا بگونه دیگری بود. ما آن زمان پس از انتخابات یک وضعیت پیچیده ای داشتیم. در تهران اکثریت مردم یک نامزد خاص را انتخاب کرده بودند و آنها فکر می کردند که این امر در دیگر مناطق نیز به همین منوال است. ولی اینگونه نبود و بنابراین یک مشکل روانشناسی بود. مسلما برخی از نامزدها نیز اشتباه می کردند که در باره آنها اینک قانون باید تصمیم گیری کند. همه آنهائی که اعتراض می کردند می بایست این اعتراض خود را از طریق قانونی دنبال کنند.



س: چرا آن زمان همچنین برای جامعه مدنی و علیه سانسور در اینترنت و برای آزادی مطبوعات نیز تظاهرات می شد؟

ج: امروز هرکسی در ایران دسترسی به اینترنت دارد و روزنامه ها از همه جناح های سیاسی وجود دارند. احتمالا برای یک مدت کوتاهی مشکلی وجود داشت ولی ما بعداً به حالت عادی باز گشتیم.



س: شما می گوئید که ایران روابط نزدیکی با ترکیه دارد. ولی چرا ما بیشتر افزایش رقابت بین دو کشور درباره قدرت منطقه ای در خاورمیانه را می بینیم؟

ج: شما باید موقعیت ما را بهتر مطالعه کنید. امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یک فکر جدید را نیز پایه گذاری کرد. مهمترین عناصر آن، همکاری کشورهای اسلامی و مبارزه با ظلم بودند. ما بدنبال امپراتوری ایران نیستیم. اگر ما به فلسطینی ها کمک می کنیم، این کار را می کنیم زیرا به آنها ظلم می شود. این یک برداشت کاملا متفاوت از قدرت است. احتمالاًً برای شما دشوار است که قبول کنید زیرا علم امروز بر پایه اصول برداشت متعارف قدرت استوار است.



س: سوئیس بعنوان نماینده آمریکا در ایران، در این مشاجره در باره سوء قصد احتمالی چه نقشی بازی می کند؟

ج: گاهی اوقات اختلافی به نقطه ای می رسد که طرفین آن دیگر نمی توانند با هم صحبت کنند. آنوقت باید کشوری باشد که این ارتباط را برقرار نماید. تا زمانی که سوئیس موضع خود بعنوان یک کشور بیطرف را حفظ نماید، می تواند این نقش را انجام دهد. ولی سوئیس باید کاملا بیطرف و مستقل بماند.



س: آیا وقتی در تحریم ها علیه ایران شرکت می کند می تواند اینطور باشد؟

ج: سوئیس می تواند یک نقش سازنده و مثبتی را ایفا کند ولی امشب در اینجا قرار نیست تا این مشکل بین سوئیس و ایران حل شود.



س: سوئیس و ایران بمدت هفت سال گفتمان حقوق بشر با یکدیگر داشتند که امروزه سوئیس دیگر آنرا در این شکل رها کرده است. از دید شما نتیجه این گفتمان چه بوده است؟

ج: این یک تجربه بسیار مثبتی بود. ما اگر اصول حقوق بشر بر پایه طبیعت انسانها باشد را قبول داریم. ولی این امر در دست سیاست صدمه می بیند و نابود می گردد. من معتقدم که یکی از بزرگترین مشکل ابرقدرت ها آنست که از حقوق بشر بعنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند. ولی اگر این بحث بین ما و غرب بجای سیاسی بر پایه علمی استوار گردد، برای هر دو طرف دارای امتیاز خواهد بود. سیستم اسلامی در زمینه قانون و قضا بسیار غنی و دقیق است.