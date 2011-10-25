شرط اصلی برای تحقق اصل 44 رفع موانع سرمایه گذاری است

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: برای اولین بار در بودجه سال 90 به منظور حمایت و کمک به شرکتهایی که به جذب سرمایه گذار خارجی می پردازند بسته های تشویقی به میزان 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: برای مبارزه با تحریم اقتصادی که هدفی جز مبارزه با سرمایه گذاری در ایران را دنبال نمی کند، چاره ای جز حمایت و ایجاد بسته های تشویقی و تسهیلاتی به سرمایه گذاران خارجی نداریم.

وی گفت: دولت از سرمایه گذاران خارجی به طور جدی حمایت می کند و او را شهروند افتخاری ایران می داند.

حسینی افزود: طی سالهای 2009 و 2010 میلادی میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور 124 درصد بود که گرچه رشد خوبی داشت اما با ظرفیتهای کشور متناسب و هماهنگ نیست.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به واگذاری 85 هزارمیلیارد تومان از درآمدهای دولت به بخش خصوصی تا کنون، افزود: در حال حاضر بخش بزرگی از نیروگاههای موجود در کشور توسط بخش غیردولتی ساخته می شود و چنانچه توانمندی این بخش در زمینه های مختلف برای دولت محرز شود،این محدوده گسترش می یابد.

حمایت از سرمایه گذاری برجسته ترین فصل جهاد اقتصادی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار خارجی مورد تاکید دولت است، حمایت از سرمایه گذاری خارجی را برجسته ترین فصل جهاد اقتصادی عنوان کرد.