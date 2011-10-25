به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست از سلسله‌ نشست‌های درباره شعر انقلاب با موضوع «هستی و چیستی شعر انقلاب اسلامی»، بعدازظهر دوشنبه دوم آبان با مدیریت محمود اکرامی‌فر و با حضور محمود بشیری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، علی‌محمد مؤدب، شاعر و محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهرا در تالار عضدی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

اکرامی‌فر در ابتدای این برنامه گفت: هر وقت تسامحاً عبارت شعر انقلاب را استفاده می‌کنیم، منظورمان شعر انقلاب اسلامی است و کلمه اسلامی قطعا به دوران بعد از انقلاب، مربوط می‌شود. بنابراین با این قید صحبت می‌کنیم؛ در غیر این صورت شعر انقلاب، دامنه گسترده‌ای دارد. آیا اصلا چیزی به نام شعر انقلاب وجود دارد؟ آیا شعری داریم که آن را شعر انقلاب بدانیم؟ اگر چنین شعری وجود دارد، چیست و چه مولفه‌هایی دارد؟ وجه اشتراکش با باقی مقولات چیست و وقتی از عبارت شعر انقلاب استفاده می‌کنیم، چه شعری مد نظر ماست؟

مباشری در پاسخ به طرح مساله اکرامی‌فر گفت: بعد از 3 دهه شاهد ثمربخشی شعر انقلاب و دفاع مقدس هستیم، اما شاید نتوانیم به درستی بگوییم پیدایش شعر انقلاب اسلامی از کجاست. هرچند مهم‌ترین رویداد قرون اخیر، انقلاب اسلامی ایران است و خود باعث و بانی بسیاری از حوادث مهم شد، اما پیش از انقلاب هم اشعاری در ژانر شعر انقلاب سروده شده است. از دهه 40 به بعد شاهد اشعاری بودیم که مفهوم انقلابی داشتند و هرچه به انقلاب نزدیک‌تر شدند، ماهیت اسلامی پیدا کردند.

می‌توانیم ادعا کنیم شعری به نام شعر انقلاب وجود دارد

وی افزود: به هر حال آن‌چه همه شاعران را با وجود اختلاف سبک، زیر چتر شعر انقلاب گرد هم می‌آورد، انقلاب اسلامی است. مرزهای زمانی و محتوایی شعر انقلاب اسلامی به قدری در هم تنیده‌اند که به سختی می‌توان اشعار قبل و بعد انقلاب را خارج کرد و در دسته‌بندی مجزا قرار داد. بعد از گذشت 3 دهه به زمانی رسیده‌ایم که می‌توانیم ادعا کنیم شعری به نام شعر انقلاب وجود دارد؛ تشخص دارد، گستردگی دارد و شاعران زیادی در حوزه‌اش به سرایش شعر مشغول‌اند.

مودب هم درباره سئوالات مطرح شده توسط اکرامی‌فر گفت: بی‌تردید شعر انقلاب اسلامی وجود دارد. در تمدن اسلامی، شعری داریم که وفادار به سنت‌های اسلامی است و تا روزگار ما ادامه داشته و به نوعی سابقه و پشتوانه چیزی است که امروز به عنوان شعر انقلاب می‌شناسیم. این شعر قرار است ما را به اسلام و انقلابی که قرار بود اسلام را به صحنه اجتماع بیاورد، برگرداند.

وی افزود: حادثه انقلاب زندگی همه ما را تحت تاثیر قرار داد و وقتی یک عده درباره‌اش شعر می‌گویند، یعنی وجود دارد و این جزئی از بدیهیات است. یک شعر اثر انقلاب است و یک شعر هم شعر اصل انقلاب است و از انقلاب جداشدنی نیست. به هر حال شعر عصر انقلاب اسلامی، رنگی از انقلاب دارد.

بشیری هم در این باره گفت: سخن گفتن در این باره ساده نیست. وقت زیادی می‌خواهد، ولی به اجمال می‌توان گفت شعر انقلاب اسلامی می‌تواند به دو بخش تقسیم شود. یک بخش ریشه در گذشته دارد. تا جایی که برآورد کردم سال 71 در همین دانشکده درس ادبیات انقلاب اسلامی تدریس می‌شد که امروز این درس ارائه نمی‌شود. مشروطه تا حدودی نقطه آغازین بخشی از انقلاب اسلامی است. خصوصا آثاری از سیداحمد ادیب پیشاوری که در این جریان تاثیرگذار بوده است، یا شعری که درباره شهادت شیخ فضل‌الله نوری سروده شده است، به نوعی آغازکننده این راه بودند.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به معنای دقیق شاید بتوان اشاره دکتر مباشری به شروع شعر انقلاب در دهه 40 را، شروع شعر انقلاب اسلامی در نظر گرفت. مهرداد اوستا با شعر ارمغان غرب، موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، علی معلم و ... جزو نخستین کسانی هستند که شعر انقلاب اسلامی یا دقیق‌تر شعر شیعی را بنا کردند. بخش دیگر شعر انقلاب، مربوط به دوران بعد از انقلاب است. شعر شارعران این دوره یک بیانه‌ درباره حقیقت انقلاب است که عده‌ای معتقدند جنبه شعاری دارد. بله این شعر جنبه شعاری دارد و بعد از مدتی این جنبه تبدیل به شعور می‌شود. شاعران این دوره هویت خاصی به شعر فارسی بخشیدند.

شعر انقلاب، محتواگراست

در ادامه اکرامی‌فر گفت: شعر انقلاب وجود دارد که درباره‌اش صحبت می‌کنیم. بیش از 100 مجموعه شعر درباره انقلاب داریم. علاوه بر این استمراری که در سرایش شعرهای انقلاب وجود دارد، دال به وجودش است. شعر انقلاب اسلامی محتواگراست. بحث قالب و فرم دراین شعر مطرح نیست، بلکه این شعر، محتوای انقلابی دارد و قریب به 3 هزار شاعر در این زمینه شعر گفته‌اند. شعر انقلاب اسلامی، هست؛ چون چاپ می‌شود و به کرات درباره‌اش صحبت می‌کنیم. شعرهای سال 42 به بعد را می‌توان در شکل‌گیری و شعرهای سال 57 به بعد را در تثبیت شعر انقلاب، موثر دانست. از دوستان می‌خواهم بگویند که شعر انقلاب موضوع انقلاب اسلامی است یا موضع انقلاب؟

مباشری در پاسخ به این سئوال گفت: به نظر من شعر انقلاب، هر دو این موارد است. شروع انقلاب را نمی‌توانیم به بهمن 57 منحصر کنیم. بنابراین موضوع شعر انقلاب حتما انقلاب اسلامی نیست. اشعاری در زمره شعر انقلاب محسوب می‌شوند که هر دو را داشته باشند.

بشیری هم گفت: هر گفتمانی همراه خودش، ادبیات خاص خود را دارد. شعر انقلاب اسلامی در واقع حامی گفتمان انقلاب اسلامی است. به همین دلیل، هم موضعش و هم موضوعش انقلاب اسلامی است. به عنوان مثال اتحاد اسلامی را می‌توان در موضع و موضوع شعر انقلاب اسلامی دید.

اکرامی‌فر در ادامه گفت: شعر انقلاب، پیش از انقلاب اسلامی بیش‌تر موضع انقلابی داشته است. بنابراین شعری که در دهه 42 داریم، شعر تحول‌خواه و تهییجی است و می‌خواهد از طریق درونی‌کردن ارزش‌ها، طرحی دیگر بیندازد، اما با پیروزی انقلاب، موضوع انقلاب مطرح می‌شود و تا دفاع مقدس ادامه می‌یابد. بعد از آن هم این شعر از نظر محتوا تغییر می‌کند. شعرهای انقلاب تا پایان جنگ بیشتر ناظر به درون بودند. این شعر بعد از پذیرش قطعنامه، هم به درون و هم به بیرون نگاه می‌کند.

شعر انقلاب به تناسب زمان، موضوعی و موضعی است

این شاعر گفت: شعر انقلاب اسلامی وقتی قرار بود فرهنگ انقلاب را منتقل کند، بیشتر موضع داشت و وقتی برای مخاطبان داخلی سخن می‌گفت، موضوع انقلاب داشت. بنابراین شعر انقلاب به تناسب شرایط، گاه موضعی و گاه موضوعی بوده است. آن گاه که می‌خواسته جامعه‌پذیری کند، موضوع انقلاب را در نظر داشته و در مقاطعی، استنادها و ابزارهای این شعر به تناسب زمان، با موضوع یا موضع، تغییر کرده‌اند. سئوال دیگر این که وقتی می‌گوییم شعر انقلاب، چه مولفه‌ها، چه شخصیت‌ها، ارزش‌ها یا حوادثی را مد نظر داریم؟

مودب در پاسخ به این سئوال گفت: به نظرم شعر انقلاب، 2 مولفه کلیدی دارد. یکی توحید و دیگری عدالتی که در زیر سایه همین توحید تعریف می‌شود. یعنی عدالت‌خواهی موحدانه.

بشیری هم گفت: جنبه توحیدی و مضامینی که با آن مرتبط‌اند از مولفه‌هایی هستند که در شعر انقلاب، مد نظر هستند. به نظرم اگر شعر انقلاب در خور توجه است، به این دلیل است که رهبر این انقلاب یعنی امام خمینی (ره) از خودش انتقاد می‌کرد. همین به شاعران جرات می‌داد تا از مسئولان انتقاد کنند و همین انتقادها بود که به شعر انقلاب، ارزش داد. نمونه‌هایی را می‌توان در شعرهای علی معلم یا مرحوم سیدحسن حسینی دید. شاعران انقلاب وظیفه مسلمانی خودشان می‌دانستند که از وضع جامعه‌شان انتقاد کنند و آن را به تصویر بکشند.

مباشری هم گفت: شاید بحث توحیدگرایی یک بحث کلی‌تر دارد و آن تغییر محتواست که توحیدگرایی در ذیل آن قرار می‌گیرد. بیشترین برجستگی شعر انقلاب در حوزه معناست. در این 3 دهه شعرهایی سروده شد که در پیشینه هزارساله شعر فارسی وجود ندارد. مفاهیمی مانند ایثار، ستیز با استکبار با الهام از وقایعی مانند عاشورا و یا سیره امام علی (ع) که بهترین نماد توحید و موحدگرایی است، در شعرهای این سال‌ها دیده می‌شود.

شعر انقلاب، شعر فارسی را از چنبره نگاه مادی نجات داد

رئیس دانشگاه الزهرا ادامه داد‌: قبل از انقلاب از کرم امام علی (ع) سخن گفته می‌شد، ولی با اشاره به تغییر محتوایی که گفتم، بعد از انقلاب از شجاعت و ایثارش صحبت می‌شود. نکته دیگر این که شعر انقلاب، شعر فارسی را از چنبره نگاه مادی که پس از مشروطه حاکم شده‌ بود، نجات داد و یک نگرش قدسی به‌ آن داد. تنوع مضامین هم از شاخصه‌های شعر انقلاب است. خود دفاع مقدس مضامین زیادی را وارد این شعر کرده و آن را تبدیل به شعری جهانی کرده است.

وی افزود: شعر انقلاب ادای دین شاعران ما به انقلاب است. نکته مهم وجود و رواج شب‌های شعر است که در این برنامه‌ها بود که شاعران ما بالندگی پیدا کردند و همه این‌ موارد نشا‌ن‌دهنده تغییر محتوا در شعر انقلاب است.

مودب در ادامه صحبت‌های مباشری گفت: البته این‌گونه که در شعر بعد از انقلاب به مفاهیم پرداخته شده، در شعر قرون گذشته پرداخته نشده است. می‌توان این مضامین را در شعرهای سنایی یا ناصرخسرو دید اما آن‌طور که در این 3 دهه درباره شهادت شعر گفته شد، در سال‌های دور گفته نشده است. هر دوره مضمون مورد نظر خودش را دارد. مثلا طاغوت زمان ناصرخسرو نوعی از طاغوت است و طاغوت زمان ما جهان غرب و استکبار است.