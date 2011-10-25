احمدی نژاد وارد فرودگاه بیرجند شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از اعضای کابینه صبح امروز سه شنبه وارد استان خراسان جنوبی شد و مورد استقبال امام جمعه، استاندار و برخی از مسئولان استانی قرار گرفت.

احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در ورزشگاه آزادی بیرجند در جمع مردم سخنرانی خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه برنامه های خود در روز نخست سفر به خراسان جنوبی به شهرستان های نهبنندان و سربیشه سفر خواهد کرد و در جمع مردم این شهرستان ها به ایراد سخن خواهد پرداخت.

همچنین قرار است رئیس جمهور فردا چهارشنبه در دومین روز ازاین سفر به شهرستان های بشرویه، فردوس، سرایان و قاین سفر کند.

از دیگر برنامه های احمدی نژاد در روز دوم سفر، تشکیل کارگروه اشتغال و حضور در جلسه هیئت دولت است.

همچنین رئیس جمهور در روز پنج شنبه این هفته قرار است با خانواده شهدا و ایثارگران، منتخبان و مدیران اجرایی استان خراسان جنوبی دیدار کند.

بنا بر این گزارش، گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم استان از طریق شبکه استانی نیز از دیگر برنامه های احمدی نژاد در این سفر است.